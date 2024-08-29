2 FİGÜR

Çok rekabetçisiniz ve bu sadece spor veya iş için değil, her şey için geçerli. Ne yaparsanız yapın, en iyisi olmak zorundasınız. Yüksek hedefler koymak harika ama unutmayın, en iyilerimizin bile dinlenmeye ihtiyacı var.