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        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET! Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!

        Tokat'ın Zile ilçesinde, 44 yaşındaki A.A.'nın bir koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntüler sonrası A.A. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:03
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        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
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        Tokat'ta insanın tüylerini diken diken eden olay, dün saat 16.30 sıralarında Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde yaşandı.

        ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

        DHA'daki habere göre A.A. (44) isimli bir erkeğin, kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

        Görüntüde A.A. koyunun üzerine çıkıp, defalarca yumrukla vurduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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        HAYVANA EZİYETTEN GÖZALTINDA

        Yapılan incelemeler sonucunda A.A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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