Uzun zaman sonra memlekete geldiklerini aktaran vatandaşlardan Serkan Turgut, "Hep çocuklarımızı gezdirmek istedik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Dışarıda yaklaşık 40 derece sıcaklık var aşağı indikçe bu sıcaklık gittikçe düşüyor. Ben en fazla bir kat inebildim. Bir noktadan sonra korktum ve gidemedim. İndiğim Buzluk Mağarası'ndan da bir parça buz aldım. Ben Elazığ’a gelip de burayı görmeyen bütün vatandaşlarımıza burasını tavsiye ederim. Ayrıca resmi kurumlar ve insanlarımızın buranın temizliğine dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.