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Sevgilisini öldürüp taksiyle emniyete götürdü!

Kocaeli'nde bir kişi, öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini, taksi ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp bıraktı. Öte yandan, katil zanlısı ve sevgilisinin cansız bedenini bindiği taksi şoförünün polise götürdüğü iddiasında da bulunuldu

28.10.2021 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
BU KADARINA PES! Son dakika: Sevgilisini öldürüp taksiyle emniyete götürdü! - VİDEO HABER
Sevgilisini öldürüp taksiyle emniyete götürdü!
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İHA

Kocaeli'nde bir kişi, öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı. Olay, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sabah saatlerinden meydana geldi.

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra cesedi ticari taksi içerisine koyarak, emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KATİLİ EMNİYET'E GÖTÜRDÜ İDDİASI

Öte yandan AA'da yer alan habere göre kız arkadaşını öldürdükten sonra cansız bedeni taksiye koyan şüpheli, taksi şoförünün aracı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.

Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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