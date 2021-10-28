Sevgilisini öldürüp taksiyle emniyete götürdü!

Kocaeli'nde bir kişi, öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı. Olay, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sabah saatlerinden meydana geldi.

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra cesedi ticari taksi içerisine koyarak, emniyet müdürlüğünün bahçesine bıraktı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı.

Öte yandan AA'da yer alan habere göre kız arkadaşını öldürdükten sonra cansız bedeni taksiye koyan şüpheli, taksi şoförünün aracı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.

Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.