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"Dur" ihtarına uymadı! Sonrası korkunç!

Bursa’da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak kaçtı. Kaçan sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yakalanma anı ve gözaltına alınmaları anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi

15.06.2021 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
USLANMIYOR! Son dakika:
"Dur" ihtarına uymadı! Sonrası korkunç!
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İHA

Bursa'da, dün akşam saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Zafer mahallesinde, edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus timi şüphelendikleri otomobile dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymayan sürücü Mahsun Kaya ve yanındaki arkadaşı Zafer Yasin Açıkgöz, polis memuruna çarparak Elmasbahçeler mahallesine kaçmaya başladı.

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇLA KAÇTI AMA YAKALANDI

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mahsun Kaya, Yunus ekiplerinin sokağı ablukaya almasıyla 5 kilometre uzaklıktaki Elmasbahçeler mahallesinde sokak üzerinde dönerken, park halindeki 16 LUU 69 plakalı otomobile çarpmasıyla kıskıvrak yakalandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mahsun Kaya’nın ve Zafer Yasin Açıkgöz’ün yakalanma ve gözaltına alma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın son sürat gelmesi ve park halindeki araca çarpması görüldü. Ardından polis ekiplerinin araçlarından inerek, gözaltına alması anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ayrıca tehlikeli araç kullanmaktan, tehlikeli şerit değiştirme ve dur ihtarına uymamaktan toplam 1.653 TL para cezası kesildi.

Diğer yandan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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