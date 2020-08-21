ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü Kansas City Fed'in yıllık merkez bankacılığı konferansına hitaben yapacağı konuşmada, Fed'in para politikası yaklaşımını revize çabalarına yönelik ipucu verebilir.

Powell'ın Fed'in para politikası çerçevesinin gözden geçirmesini konferansın açılış günündeki konuşması Perşembe günü

TSİ 16.10'da gerçekleşecek.