Bu görseldeki hatayı yalnızca çok dikkatli olanlar görüyor! Beyin jimnastiği yapmanızı sağlayacak 10 bulmacan kaç tanesini doğru bulacaksınız?
Bulmacalar, insanlar tarafından sevilerek çözülen bilmecelerdir. Peki, detaylardaki hataları bulmakta zorlanacağınız bulmacaları çözmek ister misiniz? İşte, sizin için resimdeki hataları bulabileceğiniz 10 bulmaca!
1. Fotoğraftaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
Cevap:
2. Hangi koşucu hile yapıyor?
Cevap: Sağ köşedeki adam terlememiş bile, bu sebeple belli ki hile yapıyor.
3. Evden gizlice çıkan kim?
Cevap: Kızın ayakkabılarındaki kirler kendini ele veriyor.
4. Hangisi eve daha fazla su getirecek?
Cevap: Kovada çatlak olduğu için kadın eve gidene kadar kovası büyük oranda boşalmış olacak.
5. Kedinin sahibi kim?
Cevap: Kedi sarışın kadının olmalı çünkü tişörtünde tırmalama izi var.
6. Hangi adam yalnız yaşamıyor?
Cevap: Sağdaki adamın iki tane diş farçası var.
7. Karlı bir günde hırsızlık oldu ama herkes evde olduğunu iddia etti. İçlerinden biri yalan söylüyordu. Hırsız kim?
Cevap: Rick evde değildi, arabasını garaj yolunda biriken kardan sonra park etmiş.
8. Farklı olanı bulun.
Cevap:
9. Burada kaç tane karpuz var?
Cevap: 5
10. Tişörtte kaç tane delik var?
Cevap: 8
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Bright Side