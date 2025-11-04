'Bu Festival Bizim' için geri sayım başladı

'Bu Festival Bizim' için geri sayım başladı

Kreşendo tarafından, Paribu Art iş birliği ve Komünite’nin katkıları ile düzenlenen ve müzik festivallerine yeni bir soluk getiren “Bu Festival Bizim”, göz dolduran müzik programının yanı sıra bu yıl da ilham verici konuşmalar, atölyeler ve buluşmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dördüncü edisyonu ile katılımcılarını ağırlamaya hazırlanan festival bu yıl 7-8-9 Kasım tarihlerinde Kadiköy Paribu Art ve Komünite’de gerçekleşecek. Bu yıl “Köklenme” teması ile hayata geçen festival, katılımcılarını kendileri, başkaları ve hayatla bağ kurmak davet ederken şehrin kalbine de kök salmaya hazırlanıyor.

Festival kapsamında Paribu Art sahnesinde, Σtella, ALEYNA TİLKİ, Nubiyan Twist, Saliah, ZOZO, Greentea Selecta, Soft Analog, 2 MUCH!, Melis Karaduman, Göksu, Dream Wife, The Space Lady, Eriç, TurkodiRoma, ve Sren dikkat çeken performansları ile “Bu Festival Bizim” kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Festivalin bir diğer dikkat çeken durağı olan Komünite’de ise MAY, Shangri La, Sıla Argun, Okay Kaya ve Derdo Disco Komünite katkılarıyla katılımcılarla buluşacak.

REKLAM Bu Festival Bizim’in müzik endüstrisini odağına alan konuşmalardan ilham verici atölye çalışmalarına ve buluşmalara uzanan yan etkinlik programının detayları ise şöyle; 7 KASIM CUMA Bir Adım Var Vakfı Destekleriyle: Ayşe Tütüncü ile Doğaçlama Adımları 17.00 Paribu Art Yan Sahne Bir Adım Var Vakfı destekleriyle, Ayşe Tütüncü yürütücülüğünde gerçekleşecek “Doğaçlama Adımları” atölyesi, üniversitelerin müzik bölümlerinde okuyan, müzik alanında belirli bir deneyim ve kabiliyete sahip genç müzisyenler ile yolu Kreşendo'dan geçmiş müzisyenlere yönelik. Atölye, katılımcıların doğaçlama üzerine derinleşmelerini hedeflerken, aynı zamanda Bir Adım Var Vakfı’nın gelecekte destekleyeceği potansiyel bursiyerlerle tanışma alanı da yaratacak. Yazılı ya da planlanmış müzik icrasıyla “anında” müzik üretimi arasındaki farkları deneyimleyerek doğaçlamanın temel adımlarını birlikte keşfedeceğimiz bu buluşmada, katılımcılar ister çalgılarıyla, ister sesleri ya da kelimeleriyle yer alabilir. Yanınızda bir kalem ve kâğıt getirmeniz önerilir!

8 KASIM CUMARTESİ Paribu İleri Dönüşüm Atölyesi - Telefon Askısına Dönüştür 13.00 Paribu Art Yan Sahne "Paribu İleri Dönüşüm Projesi" kapsamında, daha önce Paribu'nun açık hava mecralarında ve etkinliklerinde kullanılarak işlevini tamamlamış atık brandalar, Onaranlar Kulübü yürütücülüğünde festival katılımcıları tarafından kullanılabilecek pratik telefon askılıklarına dönüştürülecek. Katılımcılar, brandalardan kesilen parçaları dikiş ve nakış yöntemleriyle birleştirerek hem işlevsel hem de sürdürülebilir bir ürün üretecek. Atölye boyunca brandanın kesimi, parçaların birbirine dikilmesi ve ürünün kişiselleştirilmesi adımları uygulanacak. Bu atölye, "Paribu İleri Dönüşüm Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçasıdır. Proje ile 3 yılda toplam 1.800 metrekare vinil materyal, 5.400 çantaya dönüştürüldü. uimatkmia Sesler Büyürken: Müzikal Hafızanın İzinde

13.00 Komünite Kuşaklar arası müzikal hafızanın nasıl oluştuğu ve nasıl aktarıldığı üzerine gerçekleşecek söyleşide farklı kuşakları, farklı eğitim pratiklerini ve farklı müzikal yelpazeyi temsil eden 4 kadın sanatçı; Sibel Köse, Özge Ürer, Çağıl Kaya ve Maya Perest, bu hafızanın nasıl ve hangi yollarla korunduğu ve yeniden üretildiği üzerine bireysel anılar, kolektif hafıza, arşiv çalışmaları ve performans pratikleri ekseninde fikirlerini paylaşacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Akbank Caz Festivali Direktörü Gözde Sivişoğlu üstlenecek. Kokteyl Workshop 15.00 Paribu Art Yan Sahne Atölyede, World Class Türkiye 2024 şampiyonu miksolojist Semih Cebecioğlu lezzeti dengeyle buluşturmanın inceliklerini paylaşacak. Katılımcılar, bu özel atölyede yaratıcı karışımlar hazırlamanın püf noktalarını öğrenecek. REKLAM Şimdi ve Burada: Kayıtlı Müzik Endüstrisi 15.30 Komünite Algoritmalar, dijital platformlar ve yeni regülasyonlar, kayıtlı müzik endüstrisini nasıl şekillendiriyor? Merve Eryürük moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda müzik yazarı Sinem Vural ve Ceren Gündoğdu bu soru etrafında bugünün müzik ekonomisini, dönüşen üretim biçimlerini ve endüstrinin geleceğini konuşacak.

Türkiye'de Müzik Yayıncılığının Serüveni 17.00 Paribu Art Yan Sahne Türkiye’de müzik yayıncılığının geçmişten bugüne uzanan dönüşümünün müzik yazarı Batıkan Baksı moderatörlüğünde konuşulacağı buluşmada, Murat Beşer basılı yayıncılıktaki deneyimlerini, İpek Atcan ise basılıdan dijitale uzanan yayıncılık serüvenini ve bu mecraların dinamiklerini paylaşacak. Müzik yayıncılığında değişen mecralar, üretim ve tüketim biçimleri bu sohbetin merkezinde yer alacak. REKLAM 9 KASIM PAZAR Müzikte Eşitlik Buluşması: Hikâyenin Devamı 14.00 Komünite Kreşendo’nun Converse desteğiyle hayata geçirdiği Müzikte Eşitlik Fonu hikayesinin devamı niteliğindeki bu buluşmada, fon kazananı müzisyenler naberkötüdür, Şenceylik, Generate Istanbul, Selût, Nihal Saruhanlı & Danae Palaka, Selin Baycan ve Uğur Sena Penekli bir araya gelerek bu kapsamda gerçekleştirdikleri projeleri ve yakın gelecekte karşımıza çıkacak canlı performanslar, video serileri, albümler ve klipler gibi heyecan verici üretimlerini paylaşacak.

Bu Festivali Kendinin Yapanlar: Festival Günlüğü Buluşması 16.00 Komünite Kreşendo ve 20'lik bir araya gelerek interaktif bir merch hazırlamak istedi. Sonuç da bir fanzin aktivite kitabı oldu. Öykü Uralgil'in tasarımı ile çıkardığımız bu fanzinin sayfalarında özel röportajlar, yazılar ve mesajların yanı sıra festival boyunca dolduracağınız aktiviteler ve oyunlar var. Festivalin son günü ise bu defterleri beraber karıştıralım, fanzinlerimizin son sayfalarını da beraber dolduralım istedik. Bu festivalde size eşlik eden sayfaları nasıl doldurdunuz? Festival anıları biriktirdiniz mi? Bu festivali kendinizin yaptınız mı? Gelin sohbet edelim, şöyle bir güzel yavaşlayalım ve hep birlikte fanzinlerimizin son sayfasını dolduralım. REKLAM Paribu İleri Dönüşüm Atölyesi - Yelpazeye Dönüştür 16.15 Paribu Art Yan Sahne “Paribu İleri Dönüşüm Projesi” kapsamında, daha önce Paribu’nun açık hava mecralarında ve etkinliklerinde kullanılarak işlevini tamamlamış atık brandalar, Onaranlar Kulübü yürütücülüğünde katılımcılar tarafından rahatça kullanılabilecek işlevsel yelpazelere dönüştürülecek. Katılımcılar, brandalardan kesilen parçaları ahşap tutacaklar ve diğer malzemelerle birleştirerek hem estetik hem de sürdürülebilir bir ürün ortaya çıkaracak. Atölye boyunca brandanın kesimi, tutacağa sabitlenmesi ve tüm parçaların birleştirilmesi adımları uygulanacak.