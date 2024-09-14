Cam ve masalardaki yazıları görenlerin, kendisini tebrik ettiğini ifade eden Aktaş, "Neden böyle bir uygulamanın olduğunu merak edenler, başka hiçbir yerde görmediklerini söyleyenler oluyor. Burada birbirlerine kaynaşıp, dost olan insanlar var. Bu uygulamamız diğer esnaf arkadaşlara illaki örnek olacaktır, buna inanıyorum. Bizim de zaten maksadımız çayevimize oturaklı, düzgün insanların gelmesi. Az müşterimiz olsun ama oturaklı, düzgün insanlar olsun istiyoruz. İnsanlar eşiyle, kız arkadaşıyla da gelsin, rahatlıkla oturabilsin. Artık bazı şeyleri aşmamız, bazı profilleri değiştirmemiz lazım. Uygulamadan sonra siyaset konuşan sayısı da küfreden sayısı da azaldı" dedi.