Bu bölgeler için kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, (Ankara ve Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Akdeniz, Yozgat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Halen mevsim normalleri altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması; (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Akdeniz'de görülecek olan yağışların, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması; İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek olan kar yağışlarının, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamlar ile tipi şeklinde yağış, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
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