Aşırı kilo alma süreci genellikle sinsi ilerler. Yorgunluk, artan iştah ya da uyku bozuklukları… Tüm bu belirtiler obezitenin habercisi olabilir.

OBEZİTE NEDİR?

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Obezite, vücutta sağlığı tehdit edecek ölçüde aşırı yağ birikmesiyle karakterize edilen kronik bir hastalıktır. Genellikle vücut kitle indeksi (VKİ) ile değerlendirilir. VKİ değeri 30 kg/m² ve üzerindeyse obezite tanısı konur. Bu durum genellikle aşırı kilo, karın bölgesinde yağlanma, hareket kısıtlılığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla kendini belli eder.

Obezitenin başlıca belirtileri şunlardır:

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- Aşırı kilo artışı ve vücut yağlanması

- Bel çevresinde genişleme

- Hareket zorluğu ve çabuk yorulma

- Uyku apnesi ve horlama

- Nefes darlığı

- Eklem ağrıları

- Aşırı terleme ve sıcaklık hissi

- Cilt tahrişi ve enfeksiyonlar

- Adet düzensizlikleri

- Halsizlik ve yorgunluk

- Depresyon, özgüven eksikliği

- Tip 2 diyabet, yüksek kolesterol gibi metabolik bozukluklar

OBEZİTE NEDENLERİ Obeziteye yol açan faktörler şunlardır: Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları: Yağlı besinler tüketmek, fast-food gıdalarla beslenmek ve bu durumu alışkanlık haline getirmek vücudun yağ oranını artırarak obeziteye zemin hazırlar. Fiziksel aktivite yetersizliği: Hareketsizlik ya da düzenli olarak spor yapmamak, sağlıksız beslenmeyle beraber desteklenerek vücudun yağ yakmamasına neden olur. REKLAM Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo-kültürel etmenler, gelir durumu: Bu faktörler, obezitenin oluşmasına katkıda bulunabilir. Hormonal ve metabolik etmenler: Vücuttaki hormonal dengesizlik ve metabolizmanın yavaş çalışması, kişinin vücudunun yağ yakmada güçlük çekmesine ve fazla kilo almasına neden olabilir. Genetik ve psikolojik etmenler: Depresyon, anksiyete, duygu durum bozuklukları gibi psikolojik sorunlar obezitenin ortaya çıkmasında etkili olabilir. Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama: Sürekli olarak düşük kalorili diyetler yapmak, metabolizma hızının azalmasına neden olabilir. Sigara ve alkol kullanma alışkanlığı: Sigara içen kişilerde obezite görülme sıklığı daha fazladır.

Kullanılan bazı ilaçlar (antidepresanlar vb.): Bazı ilaçlar iştah açarak kişinin kilo almasına neden olabilir. Doğum sayısı ve sık doğum aralığı: Kadınlarda doğum sayısının artması ve doğum aralığının azalmasıyla kilo artışı yaşanabilir. REKLAM Anne sütünün yetersiz alınması: Anne sütünden yeterli oranda alamamak, obeziteye sebebiyet verebilir. OBEZİTE TÜRLERİ NELERDİR? Obezite farklı nedenlere ve vücutta yağın biriktiği bölgeye göre çeşitli türlere ayrılır: Genetik Obezite: Kalıtsal faktörlerle ortaya çıkar. Basit Obezite: Fazla yemek ve hareketsizlik sonucu oluşur. Sekonder Obezite: Hormonal bozukluklar veya ilaç kullanımı kaynaklıdır. Hipersellüler Obezite: Yağ hücrelerinin sayısındaki artışla oluşur, genellikle çocuklukta başlar. Hiperplastik Obezite: Yağ hücrelerinin hem boyutu hem sayısı artar. Santral Obezite: Yağın karın bölgesinde yoğunlaştığı tehlikeli bir obezite türüdür.

Subkutanöz Obezite: Deri altı yağ birikimidir, genellikle sağlık açısından daha az risklidir. REKLAM Morbid Obezite: VKİ 40'ın üzerindedir ve ciddi sağlık riskleri taşır. Akdeniz Obezitesi: Akdeniz Bölgesi’nde sık görülür; modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgilidir. OBEZİTE TEDAVİSİ NASIL OLUR? Obezitenin tedavisinde farklı yöntemler bir arada uygulanabilir. Bunlar yaşam tarzı değişikliklerinden cerrahi müdahalelere kadar uzanır. Beslenme Düzenlemesi: Kişiye özel hazırlanan tıbbi diyetler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması Egzersiz: Düzenli fiziksel aktiviteyle enerji harcaması artırılır Hormon Tedavisi: Hormonların düzenlenmesiyle iştah kontrolü ve metabolizma dengelenebilir GLP-1 Tedavisi: Açlık-tokluk hissini düzenleyen hormonlara yönelik tedavi yöntemidir REKLAM Obezite Cerrahisi: Diyet ve egzersizle sonuç alınamayan vakalarda mide küçültme (tüp mide) gibi cerrahi yöntemler tercih edilir OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR Obezite, pek çok ciddi sağlık sorununa neden olabilir:

- Tip 2 diyabet- Yüksek tansiyon- Kalp ve damar hastalıkları- Karaciğer yağlanması- Uyku apnesi- Kadınlarda adet düzensizlikleri ve yumurtalık kistleri- Eklem rahatsızlıkları- Depresyon ve özgüven kaybı- Bazı kanser türleri OBEZİTE NASIL ÖNLENİR? - Obeziteyi önlemek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsenmelidir: - Hazır ve kalorisi yüksek gıdalardan uzak durulmalı - Şeker ve tuz tüketimi sınırlandırılmalı - Sağlıklı pişirme yöntemleri (haşlama, fırınlama) tercih edilmeli - Günde yeterli miktarda su içilmeli - Yemekler yavaş ve bilinçli bir şekilde yenilmeli REKLAM - Doymuş yağ tüketimi azaltılmalı - Her öğünde besin çeşitliliğine özen gösterilmeli - Mevsiminde sebze ve meyve tüketilmeli - Alkol tüketiminden kaçınılmalı - Günlük yürüyüş ve egzersiz alışkanlık haline getirilmeli - Uzman desteği alınarak bireye özel beslenme ve egzersiz planı oluşturulmalı Görsel Kaynak: istockphoto