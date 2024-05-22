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        Haberler Bilgi Bu akşam televizyonda ne var? 22 Mayıs 2024 TV yayın akışı ile bugün hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bu akşam televizyonda ne var? 22 Mayıs Çarşamba dizi ve filmleri

        22 Mayıs Çarşamba akşamı televizyonda birçok seçenek var. Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım gibi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken, sinemaseverler için de farklı seçenekler yer alıyor. İşte, 22 Mayıs 2024 TV akışı ile bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:49
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        • 1

          TAŞ KAĞIT MAKAS

          Kanal D'de yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi 12. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Azad’ı ikna etmeyi başaran Umut, sonunda babası için yeniden yargılamanın önünü açar. İlk duruşma yaklaşırken, davadaki en önemli kozu olan Azad’ı Emirkıranlar’dan saklamak zorundadır.

          Yeniden yargılama haberi, Emirkıranlar’ın tüm gündemini alt üst eder. Hem Azad’ın ihaneti hem de Rüya’nın gerçekleri öğrenmesi, Emirkıran ailesinin içinde çözülmelerin başlamasına sebep olur. Fecir, bir an önce Azad’ı bulmak zorundadır.

          Geçmişteki kazanın izini sürmeye devam eden Harun Yakar, o günleri aydınlatabilmek için Umut’a ihtiyaç duyar. Yıllar sonra yolları kesişen ikili, yeni bir anlaşma yaparlar.

          Yeniden yargılamanın ilk duruşması yaklaşırken, iki taraf için de zaman daralmaya başlar. Umut ilk duruşmada istediğini alabilecek midir?

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Taş Kağıt Makas

          00:15 İnci Taneleri

          02:45 Siyah Beyaz Aşk

          04:45 Bodrum Masalı

        • 2

          SANDIK KOKUSU

          SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 23. bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Sandık Kokusu'nun 22. Bölümünde; Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu’ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman’ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz’i almak için Süleyman’ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla’ya tepkisi çok sert olur. Reha’ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu

          00:15 Bahar

          03:00 Sandık Kokusu

          05:30 Aziz

        • 3

          KURULUŞ OSMAN

          Kuruluş Osman 161. bölümüyle saat 20.00'de ATV'de olacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

          03:00 Maraşlı

          05:20 Kalp Yarası

        • 4

          HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI

          Yeşilçam'ın efsane yapımlarımdan biri olan Hababam Sınıfı'nın seri filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, bu akşam saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Özel Çamlıca Lisesi’nin en ‘özel’ sınıfı olan Hababam Sınıfı’nın haşarı öğrencileri ‘sahte diplomalar’ yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit’in bir çocuğu olmuştur. Ferit çocuğuna nasıl bakacağını bilemediği için çocuğu mecburen okula getirmiştir. Mahmut Hoca’nın sürekli olarak ağlayan bu bebeğin varlığını fark etmesi ise yalnızca an meselesidir.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Benim Tatlı Yalanım

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

          22:30 Yalı Çapkını

          01:00 İstanbullu Gelin

          03:00 Baba Ocağı

          05:00 Güzel Köylü

        • 5

          KONG: KAFATASI ADASI

          Yabancı bir sinema filmi olan Kong: Kafatası Adası, bu akşam TRT1 ekranlarında olacak, film saat 20.00'de başlayacak.

          FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:20 Uğurlugiller

          06:50 Balkan Ninnisi

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:35 Gönül Dağı

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema Kong: Kafatası Adası

          22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

          01:30 Yabancı Sinema Kong: Kafatası Adası

          03:15 Gönül Dağı

          05:35 Seksenler

        • 6

          SURVIVOR ALL STAR

          TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Aramızda Kalmasın

          11:00 Survivor All Star 2024

          11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

          05:30 Dizi

        • 7

          ŞAHANE HAYATIM

          Şahane Hayatım 28. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de NOW’da yayınlanacak.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Şebnem ve Melisa Didem’in savaş ilanına karşılık vermeye karar verir. Çocuklarıyla tehdit edildikten sonra merhametini kaybeden Şebnem, Didem’i en zayıf yerinden vurmaya kararlıdır. Onur’la evlenen Didem, cemiyete takdim edileceği gecede hayatının şokunu yaşar. Şebnem ve Melisa Didem’i yok etmek için her türlü riski göze alırken hiç ummadıkları bir müttefikleri olacaktır.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Şahane Hayatım

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Şahane Hayatım

          00:15 Hudutsuz Sevda

          02:45 Tetikçinin Oğlu

          05:00 Kefaret

          06:00 Bay Yanlış

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