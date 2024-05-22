Bu akşam televizyonda ne var? 22 Mayıs Çarşamba dizi ve filmleri
22 Mayıs Çarşamba akşamı televizyonda birçok seçenek var. Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım gibi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken, sinemaseverler için de farklı seçenekler yer alıyor. İşte, 22 Mayıs 2024 TV akışı ile bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler...
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TAŞ KAĞIT MAKAS
Kanal D'de yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi 12. bölümüyle bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azad’ı ikna etmeyi başaran Umut, sonunda babası için yeniden yargılamanın önünü açar. İlk duruşma yaklaşırken, davadaki en önemli kozu olan Azad’ı Emirkıranlar’dan saklamak zorundadır.
Yeniden yargılama haberi, Emirkıranlar’ın tüm gündemini alt üst eder. Hem Azad’ın ihaneti hem de Rüya’nın gerçekleri öğrenmesi, Emirkıran ailesinin içinde çözülmelerin başlamasına sebep olur. Fecir, bir an önce Azad’ı bulmak zorundadır.
Geçmişteki kazanın izini sürmeye devam eden Harun Yakar, o günleri aydınlatabilmek için Umut’a ihtiyaç duyar. Yıllar sonra yolları kesişen ikili, yeni bir anlaşma yaparlar.
Yeniden yargılamanın ilk duruşması yaklaşırken, iki taraf için de zaman daralmaya başlar. Umut ilk duruşmada istediğini alabilecek midir?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 İnci Taneleri
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:45 Bodrum Masalı
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SANDIK KOKUSU
SHOW TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, 23. bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sandık Kokusu'nun 22. Bölümünde; Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu’ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman’ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz’i almak için Süleyman’ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla’ya tepkisi çok sert olur. Reha’ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Aziz
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KURULUŞ OSMAN
Kuruluş Osman 161. bölümüyle saat 20.00'de ATV'de olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:00 Maraşlı
05:20 Kalp Yarası
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HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI
Yeşilçam'ın efsane yapımlarımdan biri olan Hababam Sınıfı'nın seri filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, bu akşam saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Özel Çamlıca Lisesi’nin en ‘özel’ sınıfı olan Hababam Sınıfı’nın haşarı öğrencileri ‘sahte diplomalar’ yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit’in bir çocuğu olmuştur. Ferit çocuğuna nasıl bakacağını bilemediği için çocuğu mecburen okula getirmiştir. Mahmut Hoca’nın sürekli olarak ağlayan bu bebeğin varlığını fark etmesi ise yalnızca an meselesidir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:30 Yalı Çapkını
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
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KONG: KAFATASI ADASI
Yabancı bir sinema filmi olan Kong: Kafatası Adası, bu akşam TRT1 ekranlarında olacak, film saat 20.00'de başlayacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Uğurlugiller
06:50 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Kong: Kafatası Adası
22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:30 Yabancı Sinema Kong: Kafatası Adası
03:15 Gönül Dağı
05:35 Seksenler
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SURVIVOR ALL STAR
TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
05:30 Dizi
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ŞAHANE HAYATIM
Şahane Hayatım 28. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de NOW’da yayınlanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şebnem ve Melisa Didem’in savaş ilanına karşılık vermeye karar verir. Çocuklarıyla tehdit edildikten sonra merhametini kaybeden Şebnem, Didem’i en zayıf yerinden vurmaya kararlıdır. Onur’la evlenen Didem, cemiyete takdim edileceği gecede hayatının şokunu yaşar. Şebnem ve Melisa Didem’i yok etmek için her türlü riski göze alırken hiç ummadıkları bir müttefikleri olacaktır.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış