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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Kupası finali ne zaman? Atalanta- Bayerleverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA Avrupa Kupası finali ne zaman? Atalanta- Bayerleverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Kupası sahibine kavuşuyor. Bundesliga'da namağlup şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Kupasında yoluna yenilgisiz devam eden Xabi Alonso'nun öğrencileri Atalanta engelini aşarak kupaya uzanan taraf olmak istiyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Kupası finali Atalanta- Bayer Leverkusen maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:31
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        • 1

          UEFA Avrupa Kupası final maçında Atalanta- Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaşıyor. Gasperini yönetiminde İtalya Kupası finaline ulaşan Atalanta, Juventus'a 1-0 mağlup oldu. Öte yandan UEFA Avrupa Kupası final yolunda zorlu rakiplerle karşılaşan İtalyan ekibi sırasıyla Sporting, Liverpool ve Marsilya'yı saf dışı bıraktı. Peki, UEFA Avrupa Kupası finaline sahne olan Atalanta- Bayerleverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

        • 2

          UEFA AVRUPA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          UEFA Avrupa Kupası finali Atalanta- Bayer Leverkusen maçı 22 Mayıs Çarşamba (bugün) 22.00'de başlayacak.

          Dublin Arena'da oynanacak olan karşılaşma TV 8.5'dan canlı yayınlanacak.

        • 3

          BAYER LEVERKUSEN SON DURUM

          Xabi Alonso yönetiminde kırılmadık rekor bırakmayan yenilgisiz Bayer Leverkusen, sezonu üç kupa ile bitirmeyi hedefliyor. Bundesliga'yı tarihinde ilk kez kazanan ve UEFA Avrupa Kupası'nda finale ulaşan Alman ekibi Atalanta'yı yenerek kupayı müzesine götürmek istiyor.

        • 4

          ATALANTA SON DURUM

          Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Kupası finaline ulaşan İtalyan ekibi, yenilgisiz Bayer Leverkusen'e ilk mağlubiyetini yaşatarak kupaya uzanan taraf olmayı amaçlıyor. Sporting Lizbon, Liverpool ve Marsiya gibi güçlü takımları eleyen İtalyanlar, tarihi bir zafere imza atarak taraftarının yüzünü güldürmeyi arzuluyor.

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