UEFA Avrupa Kupası final maçında Atalanta- Bayer Leverkusen ile kozlarını paylaşıyor. Gasperini yönetiminde İtalya Kupası finaline ulaşan Atalanta, Juventus'a 1-0 mağlup oldu. Öte yandan UEFA Avrupa Kupası final yolunda zorlu rakiplerle karşılaşan İtalyan ekibi sırasıyla Sporting, Liverpool ve Marsilya'yı saf dışı bıraktı. Peki, UEFA Avrupa Kupası finaline sahne olan Atalanta- Bayerleverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...