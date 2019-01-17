Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘Halka’ ekibi ilk bölümü Maçka’daki bir otelde hep birlikte izledi. Geçtiğimiz günlerde annesi Aylin Erçel’i kanserden kaybeden Hande Erçel, geceye katılmadı. Ekip arkadaşları genç oyuncu için başsağlığı mesajında bulunup “Hande geç yaşta bu acıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Kendisine başsağlığı diliyoruz. Allah sabır versin. Onsuz bu akşam eksiğiz” dedi.





DUYGULAR PAYLAŞILDI

Gösterim öncesi dizi ekibi kameraların karşısına geçerek duygularını gazetecilerle paylaştı. Dizide ‘Cemal Sandıkçı’ isimli üst düzey bir polisi canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, “Hepimizin çok sevdiği iyi bir senaryo ile işe giriyoruz. Severek çalışıyoruz. Gayet titiz bir çalışma gerçekleşti. Halka şebekesini ortaya çıkarmak için ant içmiş. İşinden başka meselesi olmayan, işiyle yatıp işiyle kalkan bir adamı canlandırıyorum. Amacımız seyircinin iyi bir vakit geçirmesi. Ortaya nitelikli bir iş çıkarmak.” diye konuştu.





"GÜZEL BİR İŞ İÇİNDEYİZ"

‘Hümeyra Karabulut’ karakterini canlandıran Nazan Kesal, “Güzel bir iş içindeyiz. Umarım seyircinin de seveceği bir iş olur. Televizyonda belli bir kaliteyi tutturmak kolay değildir. Biz gerek yapım, gerek yönetmen, gerekse senaryosu ve oyuncu ekibiyle bence o kaliteyi zorluyoruz.” şeklinde konuştu.

İdealist bir polis memurunu canlandıran Hazal Subaşı “Senaryoyu okurken hiç sıkılmadan okuduk. İzleyenlerinde sıkılmayacağını umuyorum. “ dedi.

‘Kaan Karabulut’ karakterini oynayan Kaan Yıldırım, “Çok sevdiğimiz bir senaryonun içindeyiz. Severek çalışıyoruz. Kaan karakterini canlandırıyorum.” dedi. Yıldırım, aksiyon sahnelerini fazla olduğu dizide yaşadığı bir anı gazetecilerle paylaştı. Yıldırım, “Gece saat 03.00 civarı denize düştüm. Normalde düşmemem gerekiyordu.” diyerek herkesi güldürdü.

‘Cihangir Tepeli’ karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu ise “Hikayesi çok güzel, çekici bir dizi. Seyirci şimdiden çayını demlesin sonradan pek vakti olmayacak” diye konuştu.

EŞLER YALNIZ BIRAKMADI

Gecede Kaan Yıldırım’a eşi Ezgi Eyüpoğlu eşlik ederken Serkan Çayoğlu’na ise sevgilisi Özge Gürel destek verdi.