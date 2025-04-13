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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim "BT Mimarisi Uzmanı" ulusal meslek standardıyla yeni kariyer fırsatları sunulacak - Teknoloji Haberleri

        "BT Mimarisi Uzmanı" ulusal meslek standardıyla yeni kariyer fırsatları sunulacak

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Teknolojileri (BT) Mimarisi Uzmanı ulusal meslek standardının yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu meslek standardı ile dijital sektörlerde meslek edinmeyi kolaylaştırıyoruz. Bilişim alanında çalışanlara yeni kariyer fırsatları sunuyoruz. Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak yetkinlik çerçevesi oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:41
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        "BT Mimarisi Uzmanı" ile kariyer fırsatları
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        Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Milli Teknoloji Hamlesi'nin insan kaynağı için yeni adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Kacır, BT Mimarisi Uzmanı ulusal meslek standardının, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

        Kacır, Bakanlık olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Bilişim Vadisi ve 42 Türkiye'nin işbirliğiyle BT Mimarisi Uzmanları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri ulusal düzeyde tanımladıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu meslek standardı ile dijital sektörlerde meslek edinmeyi kolaylaştırıyoruz. Bilişim alanında çalışanlara yeni kariyer fırsatları sunuyoruz. Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacak yetkinlik çerçevesi oluşturuyoruz."

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