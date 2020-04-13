Brüksel lahanası nasıl yapılır? Misket boyutunda diğer aile üyelerine göre oldukça minik olan brüksel lahanaları düşük kalorili olmasının yanı sıra pek çok vitamin ve minerali içerisinde barındırır. Kansızlığa iyi gelmesi, tansiyonu düzenlemesi, sindirimi kolay hale getirip bağırsak hareketlerini düzenlemesi yararları arasında sayabileceğimiz özelliklerinden. Ayrıca kereviz, enginar gibi sebzeler sadece zeytinyağlı yapılırken brüksel lahanasını etli yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Küçük bir yan etkisi olabilir brüksel lahanası iyotu çok emen bir sebzedir. Sıklıkla tüketecekseniz iyotlu tuz kullandığınızdan emin olun.
Brüksel Lahanası Malzemeler:
- 600 gram brüksel lahanası
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 adet orta boy domates
- 2 adet orta boy kırmızı biber
- 1 adet orta boy havuç
- 1 diş sarımsak
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 3 yemek kaşığı pirinç
- 1/2 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Brüksel Lahana Yapılışı:
- Brüksel lahanaları bol suda yıkayıp sert olan kök kısmından ayırın.
- Soğanı küp şeklinde doğrayın. Sarımsağı ince halka şeklinde doğrayın.
- Yıkayıp kabuğunu soymuş olduğunuz havucu soğanlara uygun olacak şekilde doğrayın.
- Domatesleri yıkayıp rendeleyin. Rendenin küçük olan kısmında rendeleyin.
- Biberlerin sap kısımlarını kesip çekirdeklerini çıkartın. Yarım ay şeklinde biberleri doğrayın.
- Zeytinyağını bir tencere içerisinde kızdırın. Havuçları ekleyip renk alana kadar kavurun. Kuru soğanları ekleyip kavurmaya devam edin.
- Ardından biber, domates ve sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin.
- Brüksel lahanalarının üzerine toz şeker ve tuzu ekleyin. Lahanaların üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip bol suda yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de içerisine ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatıp lahanalar yumuşayana kadar pişirin.
- Pişme işlemi bittikten sonra taze sıkılan limonu yemeğimizin içerisine dikkatli bir şekilde ekleyip karıştırın.
- Ilık veya soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz.
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