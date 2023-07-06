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        Haberler Dünya Brüksel'de kritik toplantı: Gündem İsveç'in NATO üyeliği

        Brüksel'de kritik toplantı: Gündem İsveç'in NATO üyeliği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelecek hafta gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek için Brüksel'e gidiyor. Bakan Fidan, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında NATO karargahında gerçekleşecek toplantıya Türkiye'yi temsilen katılacak.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 07:45
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelecek hafta Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek için Brüksel'deki toplantıya katılacak.

        Bakan Fidan, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu hakkında NATO karargahında yapılacak toplantıya Türkiye'yi temsilen katılacak.

        ERDOĞAN-RUTTE GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEM İSVEÇ'Tİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü, iki liderin görüşmesinde ana konu İsveç'in NATO üyeliğiydi.

        İsveç'in NATO üyeliği sürecinin de ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

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        FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİ

        Bakan Fidan, dün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği ele alınmıştı. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken görüşmede NATO'nun genişlemesi konusu gündemdeydi.

        BİDEN İSVEÇ BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

        Dün İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin bir diğer görüşme ise ABD Başkanı Joe Biden ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında gerçekleşti.

        ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, İsveç'in NATO'ya üyeliğine tam destek verdiğini söyledi. Gelecek hafta Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Biden, ittifaka üyeliği gündemde olan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'ı, Beyaz Saray'da ağırladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #isveç
        #türkiye
        #Nato
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