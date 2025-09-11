Habertürk
        Bruce Willis'in eşi Emma Heming: Hastalık teşhisinden önce boşanmayı düşünüyordum - magazin haberleri

        Bruce Willis'in eşi Emma Heming: Hastalık teşhisinden önce boşanmayı düşünüyordum

        Emma Heming, oyuncu Bruce Willis'e hastalık teşhisi konulmadan önce boşanmayı düşündüğünü itiraf ederek bunun nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 10:26 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:34
        "Boşanmayı düşünüyordum"
        Bruce Willis'in eşi Emma Heming, ünlü oyuncuya 'frontotemporal demans' teşhisinin ilişkilerini nasıl etkilediği hakkında konuştu.

        47 yaşındaki Emma Heming, 70 yaşındaki ünlü aksiyon yıldızı eşine teşhis konulmadan önce evliliklerinde neler yaşandığını açıkça anlattı. 'Beklenmedik Yolculuk' adlı bir kitap yazan Heming, ​​kitabında, teşhisten önce Bruce Willis'in evlendiği kişiden farklılaştığını veya artık kendisini sevmediğinden endişelendiğini düşünerek, bu nedenle boşanmayı düşündüğünü itiraf etti.

        Bruce Willis ile 2009'da dünyaevine giren Emma Heming; "Evliliğimin çöktüğünü hissettim" ifadesini kullandı.

        "Neler oluyor? Bu benim evlendiğim adam değil. Bir şeyler çok ters gidiyordu. Ve ben bir türlü çözemedim" diyen Emma Heming, teşhis konulduktan sonra ​​arkadaşlarının ve ailesinin desteğiyle cesurca eşine bakıcılık yaptı. Güzel zamanları hatırlamanın zor olduğunu itiraf eden Heming, "Aşk hikâyemiz neydi? Nasıl âşık olduk?" diye düşündüğünü belirtti.

        REKLAM

        "Şu anda hayatımızın o dönemine geri dönmek benim için çok zor, çünkü bugünün ne olduğuna ve nasıl göründüğüne o kadar odaklanmış durumdayım ki... Bunu birçok bakım verenden de duyuyorum; hatırlamaları zor" diyen Emma Heming; "Şimdi diğer bakım verenlerle konuşabildiğim, deli olmadığımı, bunun normal bir şey olduğunu bildiğim için çok mutluyum" diye devam etti.

        Ayrıca bazı özel anları kendisiyle birlikte hatırlaması gereken kişinin bu yeteneğini kaybettiği için de üzüldüğünü belirten Heming; "Bruce ve ben varız. Bu konuda başka kimseyle konuşamam" dedi.

        Emma Heming, geçtiğimiz günlerde ABC'de yayınlanan 'Emma & Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk' adlı belgeselde, Bruce Willis'in ayrı eve taşındığını ve 7/24 yanında olan bakıcılarıyla yaşadığını açıklamış, bunun üzerine eleştirilmişti.

        Bruce Willis'ten ayrı yaşama kararı nedeniyle internetteki yargılamalara tepki gösteren Emma Heming; "Bildiğim şey, samimi bilgilerimizi paylaşarak bu iki farklı görüşün ortaya çıkacağıydı. Görüşü olan kişiler ile gerçek deneyimi olan kişiler arasında bir ayrım olacaktı" demiş ve bakım verenlerin, sevdiklerine en iyi şekilde nasıl bakacakları konusunda verdikleri kararlar nedeniyle sık sık yargılandıklarını belirtmişti.

        Emma Heming; "Demans veya bakımını üstlendiğiniz hastalık hakkında bilgisi olan biri bile evinizde olmadığı için, hastanın nasıl davrandığını veya aile dinamiklerini bilmiyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.

        Bruce Willis'e 2022'de, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in hastalığı, frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

        Bruce Willis'in 62 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah (31) adında üç kızı var.

        Bruce Willis, 2009'da şu anda Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (13) ve Evelyn (11) adında iki kızı daha oldu.

