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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Bronckhorst'tan sakatlık ve Semih Kılıçsoy açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Bronckhorst'tan sakatlık ve Semih Kılıçsoy açıklaması!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:30 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:30
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        Bronckhorst'tan sakatlık ve Semih açıklaması!
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        Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor’u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Maç boyunca çok fazla fırsat yakaladıklarını belirten Hollandalı teknik adam, “Oyuncu değişikliği konusunda en fazla 5 değişiklik hakkınız var. O yüzden 3 değişiklik yapıldığında bir cezası yok bu durumun. Oyunu okuyoruz ve gerekli değişiklikleri yapıyoruz. İki haftalık bir dinlenme süremiz oldu. İkinci ve üçüncü haftadan sonra maçlar daha da yoğunlaşacak. Bugün özelindeki değişikliklerin sebebini de bu şekilde açıklayabilirim. Oyunun ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik. Atma fırsatını bulduk. Çok fazla fırsat yakaladık. Ama skordan memnunum. Galibiyetle bu bölüme başlamak güzel. Önemli bir gündü. Kırmızı formayı giydik. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Taraftarlarımıza da galibiyet hediye ettik. 3 puan hediye ettik. Güzel bir hediye vermiş olduk. Sakatlıklar konusuna gelince, Rashica biliyorsunuz ki milli takımında sakatlandı. Kendisini yakından takip ediyoruz. Galatasaray maçında olma ihtimali söz konusu olabilir. O durum da hafta sonuna doğru belli olacak. Bugün yeni bir sakatımız yok. Lyon maçına bu kadro ile hazırlanacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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        "SEMİH’İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

        Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy ile ilgili bir soruya van Bronckhorst, “Semih’in performansından memnunum. Birkaç maç oynamadı ama milli takım dönüşünde bu süre zarfında kendisiyle iletişimimiz oldu. Ki kendisiyle çok konuşuyoruz. Oyunun gelişimi için, kendi gelişimi için, sürekli irtibat halindeyiz. Bugün oynadı. Penaltıyı yaptırdı. Performansından memnunum” yanıtını verdi.

        "EN BÜYÜK SORUN TEHLİKELERİ GOLE ÇEVİREMEMEK"

        Mücadelede birçok gol fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Giovanni van Bronckhorst, “En büyük sorun bu tehlikeleri gole çevirememek. Onun haricinde 7-8 fırsatımız var. İkinci yarıda hücumda çok fazla fırsat yarattık. Gelişmesi gereken konu, bu fırsatların kaleyi bulması. Baktığımızda kaleyi bulan bir şut gözüküyor. İkinci yarıda çok fazla fırsatlar bulduk. Ama gol tehlikeleri yaratma konusundaki performansımızdan dolayı mutluyum” şeklinde konuştu.

        "ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

        Şampiyonluk konuşmak için henüz daha erken olduğunun altını çizen 49 yaşındaki çalıştırıcı, “Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şu anda devam etmemiz gerekiyor. Nisan ve mayıs aylarında tabii ki de oralarda olmayı istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele vermek istiyoruz. Geçen sezona kıyasla bu sezon büyük bir adım attık. Bu sezon attığımız adımlardan memnunum. Şampiyonluk için neredeyse her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bizler de bu mücadelenin, bu şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Tabii ki de insanlar erken de olsa bu şampiyonluk konusuyla ilgili konuşuyorlar. Ama biz şu an itibarıyla puan tablosunda oralardayız. Sezon sonunda da aynı yerde olmayı istiyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

        "MILOT BELKİ DÖNEBİLİR"

        Giovanni van Bronckhorst, son olarak, sakat futbolcuların durumu için gelen soruya, "Bekleyip göreceğiz, uzun süredir aramızda olmayan oyuncular var. Milot belki dönebilir. Önümüzdeki günleri görmeliyiz. Lyon maçında Milot olmayacak. 3 günümüz var Lyon maçı için, hazırlanacağız. Sonra lige bakacağız. Avrupa'ya iki kayıpla başladık. Bugün yeni bir sakatlık yaşamadık, bu iyi. Umarım bu süre zarfından aramıza katılan oyuncular olur." diye cevap verdi.

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