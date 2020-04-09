Brokoli çorbası nasıl yapılır? Sağlıklı beslenmeyi seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Lahana ailesinin üyesi olan brokoli hem salata hem çorba olarak karşımıza çıkabilir. Faydaları için tüketmenizi şiddetle tavsiye ederim.

Brokoli Çorbası Malzemeler:

500 g brokoli

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı süt kreması

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Brokoli Çorbası Yapılışı:

Temizleyip brokoliyi yıkayın. Patatesleri küp şeklinde doğrayın. Havucu ve soğanı bir tencere içerisine koyun.

Üzerlerini geçecek kadar su ilave edip sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.

Ayrı bir tencerede tereyağı ve unu ekleyip kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırarak beşamel sosunuzu hazırlayın.

Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave edip haşlama suyunun yarısını alıp blenderla güzelce ezin.

Kıvam koyu olursa haşlama suyundan ekleyerek açın.

Karabiber ve tuzu ekleyip 4 dakika civarında kaynatın.

Son olarak çorbanın kremasını ekleyip bir iki taşım kaynatın. Ateşten alıp sıcak servis edin.