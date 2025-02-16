Britney Spears sevgilisi Paul Richard Soliz ile barıştı

Britney Spears, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Paul Richard Soliz ile Sevgililer Günü'nde birlikte görüntülendi. 43 yaşındaki şarkıcı, böylece tekrar sevgilisiyle barıştığını doğruladı.

Britney Spears ile 37 yaşındaki erkek arkadaşı ile birlikte California'da otomobilin içinde fotoğraflandı.

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İkili, trafikte kaldıklarında yanlarına bir çiçek satıcısı yanaştı. Paul Richard Soliz, Britney Spears'a çiçek satın aldı.

Sevgililer Günü'nde görüntülenen ikiliyle birlikte otomobilde biri daha vardı. Ara koltukta Paul Richard Soliz'in oğullarından biri de oturuyordu.

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Ekim ayı sonlarında Paul Richard Soliz'in 8 yıllık eşi Nicole Mancilla, boşanma davası açmıştı. Mancilla, Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin 5 çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti.

Britney Spears da Sam Asghari'den 2023'te ayrılmış, boşanmaları ise Mayıs 2024'te resmileşmişti.

İlk olarak Paul Richard Soliz, şarkıcının ekibinde temizlikçi veya tamirci olarak görülmüş ancak daha sonra sevgilisi olduğu anlaşılmıştı.

Temmuz ayında ayrıldıklarında Britney Spears; "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" demişti.