Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Brezilyalı siyasetçi Roberto Jefferson, onu tutuklamaya gelen polislere el bombası attı

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Brezilyalı bir siyasetçi, pazar günü onu tutuklamak için evine gelen federal polis memurlarına saldırdı.

Eski milletvekili ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun müttefiki olan Roberto Jefferson, Rio de Janeiro eyaletinin kırsal belediyesi Comendador Levy Gasparian'da polise tüfekle ateş etti ve el bombası attı, iki polis memurunu yaraladı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

WhatsApp'tan destekçilerine mesaj gönderen Jefferson, gözaltında olmasına rağmen teslim olmayı reddettiğini söyledi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Yüksek Mahkeme Başkanı Carmen Lucia'ya hakaret ettiği için Jefferson'ın gözaltına alınması konusunda karar çıkarmıştı.

Jefferson, mevcut olarak Lucia'yı tehdit ettiği için ev hapsindeydi. Daha sonra polis tarafından yapılan başka bir açıklamada, Jefferson'ın ayrıca cinayete teşebbüsten tutukladığını bildirdi. Olaylar ülkede 30 Ekim'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerden hemen önce yaşandı. Bolsonaro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polise ateş açanlar tutuklanmalıdır" dedi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.