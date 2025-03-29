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        Haberler Spor Futbol Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi!

        Brezilya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:04
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        Brezilya'da Dorival Junior dönemi sona erdi!
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        Brezilya'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'e mağlup olması sonrası eleştirilere maruz kalan Teknik Direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı. Konuya ilişkin duyuru Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapıldı. Ocak 2024'te Fernando Diniz'in ardından takımın başına geçen 62 yaşındaki teknik adam, 16 maça çıktı. Sambacılar, Junior yönetiminde 2024 Copa America'da çeyrek finalde elendi.

        Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ise 14 maçta 21 puan topladı ve lider Arjantin'in 10 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

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