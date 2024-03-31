Brentford: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar 90+6'da 1-0 öne geçmesine rağmen 90+9'da Brentford'lu Kristoffer Ajer'in sahneye çıkmasının ardından galibiyete ulaşamadı.
İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Brentford ile Manchester United karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Manchester United'ın golünü 90+6. dakikada Mason Mount attı. Brentford'a beraberliği getiren golü ise 90+9'da Kristoffer Ajer kaydetti.
İki takımın da sahadan birer puanla ayrılmasının ardından Kırmızı Şeytanlar puanını 48'e, Brentford ise 27'ye yükseltti.