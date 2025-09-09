'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' gibi popüler dizilerde 'Tuco Salamanca'yı canlandıran Raymond Cruz, hafif darp şüphesiyle tutuklandı.

60 yaşındaki oyuncunun Los Angeles'ta medyadan gelen olayda aracını yıkarken arkasına park eden bir kadından çekilmesini istediği ve kadın çekilmeyince kadına hortumla su fışkırttığı öğrenildi. Kadın, Cruz'un bunu bilerek yaptığını düşünerek şikayetçi oldu.

Hafif darp şüphesiyle gözaltına alınan Cruz, daha sonra tutuklandı. Olası bir kabahat tutuklamasının kovuşturmasını Los Angeles Şehir Savcılığı'nın üstlenmesi bekleniyor. Dün sabah meydana gelen olaydan sonra davayla ilgili herhangi bir suçlama yapılmadığını belirten kaynaklar, savcıların küçük ihlaller söz konusu olduğunda farklı bir protokol uyguladığını belirtti. Buna göre savcılar, resmi bir duruşma yerine kovuşturmayı erteleyebiliyor. Bu tür duruşmalarda, suçlamaların düşürülmesi karşılığında uyarılar veriliyor. Bazı durumlarda, öfke kontrolü toplantılarına katılma seçeneği sunulabiliyor.

Hollywood'daki kariyerine 1980'lerin sonlarında başlayan Cruz, 1990'larda 'The X-Files', 'The Practice', 'Star Trek: Deep Space Nine', 'Texas Ranger' gibi dizilerde rol aldı.

Büyük çıkışını Oscar'lı film 'Training Day' ile yapan Cruz, bu filmde Ethan Hawke, Cliff Curtis ve Noel Gugliemi ile birlikte oynadı.