LADbible takipçileri Twitter üzerinden yapılan Son 20 Yılın En İyi Dizisi oylamasında Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı Breaking Bad dizisini son 20 yılın en iyi dizisi olarak seçti.
İlk yarı finalde oyların yüzde 47.8'ini alan Game of Thrones, yüzde 33.1 oy alan The Office, yüzde 9.9 oy alan Black Mirror ve yüzde 9.2 oy alan The Wire dizisini geride bıraktı.
İkinci yarı finalde de yine aynı şekilde Breaking Bad yüzde 50.2 oy alarak Peaky Blinders (Yüzde 32.3),Stranger Things (Yüzde 14.9),Mad Men (Yüzde 2.6) dizilerini geride bıraktı.
Finalde ise Heisenberg ve Jesse, oyların yüzde 50.8'lik kısmına sahip olarak Game of Thrones'u geçti.
BREAKING BAD DİZİSİNİN KONUSU
50 yaşında lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White (Bryan Cranston),ailesini geçindirmekte zorlandığı için boş vakitlerinde otomobil yıkamacısında çalışır. Akciğer kanseri olduğunu ve çok fazla ömrünün kalmadığını öğrenince hayata bakışı değişir.
Ailesinin geleceği için, eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile yasa dışı işlere girer.
Vince Gilligan’ın imzasını taşıyan dizi beş sezonun ardından 2013’te sona erdi. Aynı yıl tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.
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