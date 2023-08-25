BRAY WYATT NEDEN ÖLDÜ?

Haberi Wyatt'in babası eski güreşçi Mike Rotunda'dan aldığını belirten Levesque, Windham'ın ölüm sebebine dair bilgi paylaşmadı.

Güreş ve boks müsabakalarını sunan spiker Sean Ross Sapp ise Wyatt'in şubatta Kovid'e yakalandıktan sonra iyileşme sürecine girdiğini fakat dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Sapp, güreşçinin önceden de kalp hastalığından mustarip olduğunu ve virüsün sağlık durumunu kötüleştirdiğini belirtti.