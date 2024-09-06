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        Haberler Dünyadan Brad Pitt ve George Clooney 17 yıl sonra Ocean's 14'te rol alacak

        Brad Pitt ve George Clooney 17 yıl sonra yeniden Ocean's serisi için bir araya geliyor

        İki eski dost olan Hollywood yıldızları Brad Pitt ve George Clooney, 'Ocean's Eleven'ın devam filmi 'Ocean's 14'te rol almaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:50
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        • 1

          Brad Pitt ve George Clooney, tam 17 yıl sonra yeni bir 'Ocean's' serisi için bir araya geliyor. 'Ocean's Eleven' serisinin devam filmi 'Ocean's 14'te rollerini yeniden canlandırmak üzere anlaştı.

        • 2

          Yeni gerilim komedisi 'Wolfs'ta başrolleri paylaşan ünlü oyuncular ve aynı zamanda eski dostlar, en son 2007'deki suç komedisi 'Ocean's Thirteen'de birlikte rol almıştı.

        • 3

          İkili, 'Ocean's' serisindeki son filmlerinin vizyona girmesinden 17 yıl sonra yeniden aynı rollerle beyazperdede görünmeye hazırlanıyor.

        • 4

          YÖNETMENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

          60 yaşındaki Brad Pitt ve 63 yaşındaki George Clooney'nin filmin yönetmenliğini üstlenmesi için Edward Berger'i anlaşmaya ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.

          Edward Berger, 4 Oscar kazanan 2022 yapımı savaş aksiyon filmi 'Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok'un yönetmenliğini üstlenmişti.

        • 5

          Henüz projeyle ilgili detaylar açıklanmazken, sinema sitesi Deadline; Matt Damon, Julia Roberts ve Casey Affleck dahil olmak üzere serinin diğer yıldızlarının da kadroya katılabileceğini yazdı.

        • 6

          Steven Soderbergh'in yönettiği ve Ted Griffin'in senaryosunu yazdığı 2001 yapımı soygun filmi 'Ocean's Eleven'ın ardından 'Ocean's Twelve' (2004) ve 'Ocean's Thirteen' (2007) filmleriyle seri devam etti.

        • 7

          Devam filmleri için ortaya birçok fikir atıldı, ancak serinin yönetmeni Steven Soderbergh ve George Clooney, 'Ocean's Fourteen' devam filminin Bernie Mac'in 2008'de öldüğü için gelmeyeceğini açıkladılar. Ardından 'Ocean's Eleven' filminin yan filmi olan 'Ocean's Eight'in hikâyesi geliştirildi.

        • 8

          SADECE KADIN OYUNCULAR KADRODAYDI

          2018 yapımı filmin kadrosu kadın oyunculardan oluşturuldu. Hikâye, George Clooney'in canlandırdığı Danny Ocean'ın kız kardeşini oynayan Sandra Bullock ve Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna'dan oluşan ekibiyle devam ettirildi.

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