Brad Pitt'in yeni rolü hazır: 'The Riders' filminde oynayacak

Brad Pitt, yeni rolüne hazırlanıyor. 61 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 'Conclave' filminin yönetmeni Edward Berge'nin yeni filmi 'The Riders'ta rol alacak.

Filmin çekimlerinin 2026 yılı başından itibaren başlanacağı ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde çekileceği duyuruldu.

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Tim Winton’ın romanından uyarlanacak olan film, ailesiyle İrlanda'ya taşınan ve kendini kaybolan eşini dünyanın dört bir yanında ararken bulan bir adamı anlatacak.

Uyarlama senaryoyu David Kajganich'in kaleme alacağı filmde Brad Pitt'e kimlerin eşlik edeceği ve filmin gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

Brad Pitt, en son Damson Idris ve Javier Bardem ile birlikte oynadığı 'F1' filmiyle Las Vegas'taki 2025 CinemaCon gösteriminde seyirci karşısına çıktı. Pitt'in emekli bir yarış pilotunu canlandırdığı film, 27 Haziran'da gösterime girecek.