"BANA EVLİLİK VAAD ETTİ"

Christina, aynı zamanda Brad Pitt diye konuştuğu kişi ile online görüşme üzerinden Pitt'in kendisine evlilik vaad ettiğini de iddia etmişti.

Kelli Christina her ne kadar daha sonra o kişinin Pitt olmadığını fark etse bile açtığı davayı geri çekmemişti ve ünlü aktörün hayranlarını sahtekarlardan korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini öne sürmüştü.