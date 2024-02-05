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        Haberler Dünyadan Brad Pitt - Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu - Magazin haberleri

        Miraval Şatosu davasının kazananı belli oldu

        2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Güney Fransa'daki Miraval Şatosu davasının kazananı belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 08:42 Güncelleme: 05.02.2024 - 08:42
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        • 1

          Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2014'te evlilikte taçlandırdıkları birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

          Brad Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti. Ancak bununla da sınırlı kalmayan Pitt ve Jolie, 2008'de birlikte satın aldıkları Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için de birbirlerine dava açmıştı.

        • 2

          Angelina Jolie, Brad Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek eski eşine dava açmıştı.

        • 3

          Resmi olarak 2019'da boşanan Brad Pitt ise Angelina Jolie'nin kendisine "zarar vermek" için bu satışı bir yabancıya gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve eski eşinin kendisine satış için izin verdiğini ile sürerek Angelina Jolie’ye dava açmıştı.

        • 4

          Brad Pitt ile Angelina Jolie arasında süren şato davası, tek hukuki savaşları olarak kalmıştı. Çiftin birlikte satın aldıkları ve 2014’te düğünlerini de yaptıkları Fransa’daki şato ve dev bir araziye yayılan üzüm bağları konusundaki mahkeme savaşı yıllar sonra Brad Pitt’in zaferiyle sonuçlandı.

        • 5

          Chateau Miraval adındaki bu kıymetli mülkün 500 milyon dolar değerinde olduğu biliniyor. Jolie ve Pitt evlenmeden önce araziyi birlikte satın almış, Brad Pitt, yüzde 60, Jolie ise yüzde 40 hisseye sahip olmuştu.

        • 6

          İkili, 2014'te bu şatoda nikâh masasına oturmuş ve Brad Pitt düğünlerinin bir parçası olarak Angelina Jolie'ye fazladan yüzde 10'luk bir pay hediye etmişti. Pitt, 5 yıl süren hukuk savaşının son ayağını da kazandı.

        • 7

          YÜZDE 60'LIK PAYLA ARAZİNİN KONTROLÜ YENİDEN BRAD PITT'TE

          Davaya bakan Lüksemburg mahkemesinin verdiği kararda mülkün Angelina Jolie'deki yüzde 10 hissesinin kontrolü Brad Pitt'e geri verildi ve ABD'li oyuncu böylece yüzde 60 payla yeniden bu servet değerindeki arazilerin kontrolünü kazandı.

          Kararın nihai olmadığı, son karara kadar Brad Pitt'in kadar yüzde 10'luk payın geri ödemesini alsa da durumun önümüzdeki sene yeni davalarla birlikte değişebileceği belirtildi.

          Fotoğraflar: Shutterstock, Mega, Avalon

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