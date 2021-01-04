Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Karayün köyünde kayalıklar arasında çıkan Ardıç ağacı dikkat çekiyor.
İHA'nın haberine göre köyün tepesinde bulunan ve yanına gidilmesi bir hayli zor olan kayalık bölgede çıkan tek ağacın 4 asırlık olduğu düşünülüyor.
Öte yandan köy sakinleri ağacın yan tarafında yatır olduğunu değerlendiriyor. 200 koyunu barındıracak büyüklüğe sahip Ardıç ağacı köy dışından gelen vatandaşların şaşkınlığına neden oluyor.
Köy sakinlerinden Ahmet Türkoğlu başka bir tepede de böyle bir ağaç olduğunu ancak kesildiğini ve kesen kişinin torunun rüyasında ağacı tekrar dikmesi gerektiği söylediklerini belirterek,“ Bu Allah’ın bir hikmeti. Orada bir yatır var. Babaannemin anlattığına göre, 110 yaşında vefat etti babaannem. Geçmişten bu yana orada o ağaç duruyor. Ben 68 yaşımdayım hala duruyor. Ağacın altında 100-200 koyun durabilir. Ardıç ağacıdır. Taşların arasından büyümüş. Yatır ağacın yan tarafında olduğunu biliyoruz. Büyüklerin anlattığına göre tabi. Orayı da eşmişler ama kimse bulamaz onu. Buna benzer bir ağaç başka bir tepede de vardı. Buradan biri gitti kesti onu. Torunu rüyasında görüyor. ‘O ağacı tekrar dikmezsen neslini kazıyacağız’ demişler’’ şeklinde konuştu.
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