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        Haberler Yaşam Bozdoğan pidesi coğrafi işaret belgesi aldı

        Bozdoğan pidesi coğrafi işaret belgesi aldı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesine özgü Bozdoğan pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:20
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        Bozdoğan pidesine coğrafi işaret
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        Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, gazetecilere, Bozdoğan pidesinin coğrafi işaret tescili alması için yürüttükleri sürecin tamamlandığını söyledi.

        Türk Patent ve Marka Kurumunun Bozdoğan pidesini tescillediğini kaydeden Arslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Arslan bölgenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Bozdoğan'da üzerine manda kaymağı koyularak yapılan pide, kendine özgü tadı ve yumuşak hamuruyla tercih ediliyor.

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        #Bozdoğan pidesi
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