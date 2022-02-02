Feribot seferlerine fırtına freni

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler programdan kaldırıldı.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Gökçeada'dan saat 13.00'te, Kabatepe'den ise 19.00'da sefer yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.