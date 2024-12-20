Bozcaada feribot hattında bazı seferler iptal
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında yarın 2 sefer yapılamayacak
Giriş: 20.12.2024 - 20:45 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:45
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.
Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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