Bozcaada feribot hattında bazı seferler iptal | Son dakika haberleri

Bozcaada feribot hattında bazı seferler iptal | Son dakika haberleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 07.00, Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.