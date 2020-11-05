Florasında pek çok laktik asit bakterisi bulunur. Bu mayalar ve laktik asit bakterileri probiyotik etki gösterirler. Probiyotikler bağırsaklarda bulunan canlı bakterilerdir. Bu faydalı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, vücudun direnci artar. Hem kronik hem de mevsimsel hastalıklara karşı güçlü bir korunma kalkanı sağlanır. Probiyotiklerin kan şekeri, kolesterol ve hatta vücut ağırlığının dengede kalmasında da rolleri vardır. Laktik asit bakterileri sindirim sistemini korurlar. Mide yanması gibi şikayetleri önler, bağırsak fonksiyonlarını düzenler, hazmı kolaylaştırır, gaz şikayetlerinin ortadan kalkmasını sağlar, kabızlığı azaltır. Bozanın içerdiği bu faydalı bakteriler, tükettiğimiz gıdalarla vücudumuza giren toksik, alerjen ve kanserojen maddeleri yok eder. Boza oldukça besleyici ve enerji veren bir içecektir. Zengin bir karbonhidrat kaynağıdır. Ayrıca; demir, fosfor, niyasin, sodyum, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, E vitamini ve mineral bakımından zengindir. Bu yüzden özellikle kilo almak isteyenler, büyüme çağında olan gençler, halsizlik çekenler, yüksek enerjili diyetle beslenmesi gerekenler ve ağır iş temposunda çalışanlara önerilebilir. Bozaya yüksek kalorili olması sebebiyle temkinli yaklaşılması gerekiyor. Bir bardak bozada yaklaşık 30 gram karbonhidrat var. Aynı zamanda boza şeker de içerdiği için hamileler ve diyabet hastaları boza tüketimine çok dikkat etmeli. 1 su bardağı boza, ortalama 200-250 kalori ve bu nedenle sağlıklı ve spor yapan bireyler bozayı rahatlıkla tüketebilirken, kilo verme dönemindeki bireyler 1 çay bardağı kadar bozayı ara öğün olarak tüketebilir.

Bozanın Faydaları Nelerdir?

Vücudun bağışıklık direncini artırır.

Mide ağrılarına özellikle yemek sonrası yaşanan mide kasılması, ekşimesi ve hazımsızlık gibi rahatsızlıkları giderir. Bu yüzden gece tüketilmesi daha faydalıdır.

Kış aylarında artan enfeksiyon hastalıkları ile mücadele etmede vücuda koruma kalkanı olur. Sürekli öksürük ve boğaz ağrılarına da birebir fayda sağlar.

İçerdiği süt sayesinde probiyotik etkisi de olan boza vücutta oluşan kanserojen hücrelerin oluşumunu engeller.

İçerdiği yüksek kalsiyum sayesinde kemik ve kas yapısını güçlendirir.

Hem boza hem tarçın hem de leblebide bol miktarda asit bulunur. Bu asit maddeleri bağırsakların toksinlerden arınmasını destekler.

Sinir sistemindeki hücreleri yenileyerek ve mutluluk hormonunu artırarak stres ve depresyon rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürür.

Gün içerisinde tüketilen bir bardak boza hem gün içerisinde enerjik olmanızı hem de rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

Kilo almak isteyenlerin iştahını açar.

Zihin açıcı özelliği vardır.

Hazmı kolaylaştırır.

Bol miktarda antioksidan, mineral ve vitamin içerek boza vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi özellikle kışın musallat olan grip, nezle gibi hastalıklara karşı da faydalıdır.

Bozanın sağladığı faydalarından biri de kemik sağlığı ile ilgilidir. Bozadaki vitaminler özellikle gelişmekte olan çocukların kemik gelişimine katkı sağlar. Bunun yanında ileri yaşlarda çıkabilecek kemik hastalıklarının riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

B vitamini içeren ve bu vitamin açısından zengin olan boza vücuda enerji sağlar. Bu yanı ile boza sporcuların da tercih ettiği içecekler arasındadır. Doğumdan sonra da yeni anneler güçlerini geri kazanmak için boza içerler.

Bozada bulunan B12 vitamini özellikle cilt ve saç sağlığı için faydalıdır. Cildi nemlendirici etkisi bulunan boza ayrıca cildi yumuşatır ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Ayrıca saç dökülmesine karşı da olumlu etkileri vardır.

Anne sütünü arttırmak için kullanabilirsiniz.