04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Başakşehir'de, 4 ayrı ilçede hırsızlık yapan 4 şüpheli polisten kaçarken kullandıkları aracın takla atması sonrasında yakalandı.
Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir ay içinde Başakşehir, Sultangazi, Esenler ve Bayrampaşa’da bulunan 5 ayrı işyerinde hırsızlık yapan 4 şüpheliyi takibe aldı. Yaşanan bu olaylar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerde güvenlik kamera kayıtları incelendi.
Elde edilen görüntülerde, hırsızların kullandığı araç tespit edildi. Aracın hangi bölgede olduğu yönde çalışma başlatıldı. Hırsızların izi Başakşehir’de bulundu. Başakşehir’de 4 gün önce bir işyerinde benzer hırsızlık olayı yaşandı. Şüphelileri arayan ekip, hızla o bölgeye geçti. Hemen harekete geçen ekipler, şüphelilerin aracı ile karşılaştı. Önce aracın önüne geçerek durdurmak istedi. Polisin ‘Dur ‘ ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. O sırada filmleri aratmayan nefes kesen kovalamaca başladı. Tüm o anlar polis aracının kamerası tarafından kaydedildi.
KAMYONA ÇARPIP, TAKLA ATTI
Polisin araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüpheliler kaçıyor, iki polis aracı kovalıyor. Yaklaşık 3 dakika süren kovalamaca, şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracın süratli bir şekilde ilerlerken kırmızı bekleyen kamyona çarparak takla atmasıyla sona erdi. Şüpheliler takla atan araçtan çıkarıldı ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaralanan olmadı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelilerden Umut K.'nin (31) 6 açıktan hırsızlık, 20 iş yerinden hırsızlık, 2 uyuşturucu madde bulundurma, 3 görevi yapmaya engel olma, 9 otomobilden hırsızlık, 1 mala zarar verme; Tolga G.'nin (25) 2 iş yerinden hırsızlık, 1 ruhsatsız silah bulundurma, 2 açıktan hırsızlık, 1 mala zarar verme; Onur K.'nin (21) 8 açıktan hırsızlık, 7 iş yerinden hırsızlık, 3 uyuşturucu madde bulundurma, 1 görevi yapmaya engel olma, 1 yaralama, 2 otomobilden hırsızlık, 2 mala zarar verme, 1 bisiklet-motosiklet hırsızlığı, 1 başkasına ait kimlik kullanma; Oğuzhan A.'nın (25) 2 açıktan hırsızlık, 5 iş yerinden hırsızlık, 9 otomobilden hırsızlık, 2 uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden Oğuzhan A.'nın 3 ayrı olaydan aranması olduğu da öğrenildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler ilçelerinde işlenen iş yeri hırsızlıklarının sorumlusu olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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