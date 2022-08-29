Böyle olur aşiret düğünü!

Son dakika: Böyle olur aşiret düğünü! Van haberleri

DHA

Van'da yaşayan Pinyanişi aşiretine mensup iş insanı Mehmet Demir'in mimar oğlu Samet Demir ile mimar Nur Demir, Van'ın Edremit ilçesindeki bir otelde dünyaevine girdi.

DÜĞÜNE 2 BİN DAVETLİ KATILDI DHA'da yer alan habere göre Sağdıçlığını Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğünde; Şerefan aşiretine mensup iş insanı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli yer aldı.

2.5 MİLYON TL'LİK ALTIN VE PARA TAKILDI Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 2.5 milyon liralık takı ve para takıldı. Damadın babası Mehmet Demir, düğünlerine katılan davetlilere teşekkür etti.