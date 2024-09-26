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        Haberler Gündem "Böyle anne olur mu?" Şok görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

        "Böyle anne olur mu?" Şok görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

        Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yayınlanan bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 20:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:25
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        "Böyle anne olur mu?"
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        Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de yayınlanan bu görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yayınına katılan Ali Rıza Balsak, eski eşi Hava’nın, çocuklarına kötü davrandığını, zararlı alışkanlıklara yönlendirdiğini söyleyip isyan etti. Ali Rıza Balsak, eski eşi Hava’dan şikayetçi oldu. Ali Rıza “Evlatlarım kurtulsun istiyorum.” dedi.

        SUÇLANAN ANNE CANLI YAYINDA BABA ALİ RIZA İLE YÜZLEŞTİ!

        Olaylı yayının ardından anne Hava stüdyoya geldi. Ali Rıza ve Hava arasındaki gerilim de stüdyoda bir an olsun düşmedi. Hava iddiaların yalan olduğunu söyledi.

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        Hava’nın reşit olmayan kızını evlendirdiği iddia edildi. Hava ve kızının gelinlikli bir fotoğrafı ekrana verildi. Ancak Hava kendisinin de olduğu bu fotoğrafları yalanladı. Türkiye, Ali Rıza ve Hava arasındaki yüzleşmeye odaklandı. İkilinin iddiaları çok konuşulurken vatandaş ikilinin çocukları için endişeleniyor.

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        #didem arslan yılmaz
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