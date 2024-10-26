Boyabat'ta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 26.10.2024 - 01:46 Güncelleme: 26.10.2024 - 01:46
İlçenin Osmanköy Köyü'nde Ömer Güldür'e ait 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle çatı katında maddi hasar meydana geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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