Boyun kısalığı bazı kişilerde sorun haline gelmektedir. Özellikle ergen çağında bu daha büyük sorun yaratır. Fiziken daha güzel ve alımlı görünmek isteyen gençler bunun için çare ararlar. Bazı hareketler ve egzersizler boy uzatmada etkili olabilmektedir. Vücudun esnetilmesi sayesinde bu gerçekleşir. Doğal büyüme ve uzama süreleri içerisinde boyun daha uzun olmasını sağlamak mümkündür.
Boy Uzatma Egzersizleri
Temel olarak üç grupta toplanır; gerilmek, asılı kalmak ve zıplamak.
Öncelikle; belli bir ısınma hareketi ile vücudun alışmasını sağlamak, daha sonra egzersizlere geçmek gereklidir.
- Duruş Biçimi: Öncelikle ayakta dururken sağlıklı bir duruş sergilemek önemlidir. Göğüsler dik, kalçalar geride dik bir pozisyonda durmak gereklidir.
- Yürüyüş Biçimi: Kafa ve çene yukarıda dik bir şekilde yürüyüş şekli almak gereklidir. Omurga mutlaka düz olmalıdır. Bu sayede duruşla bile bir kaç santim fark yaratırsınız.
- Asılma ve Gerilme Biçimi: Yüksek bir yerden kollar yardımıyla düz şekilde tutunarak; omurganın kol ve bacakların gergin bir biçimde olması sağlanarak yapılan bir hareket biçimidir. Bu sayede vücuda bir esneklik kazandırarak hem duruşu düzeltmek için hem de esneyen vücuda bir hacim kazandırmak için önemli bir pozisyondur. Günde 5 dakika yapmak yeterli olacaktır.
- Ters Asılma Biçimi: Dik bir şekilde bacaklardan aşağı sallanarak ayaklardan güç alınarak yapılan bir harekettir. Bu duruş biçimi vücuda esneklik yanında germe imkanı vermesi ile sağlanmaktadır. Bu sayede bacaklar oldukça gerilecek ve uzaması sağlanacaktır. Günde 10 dakika bu hareket tekrar edilmelidir. Bu arada doğru nefes almayı da unutmayın.
- Kobra Biçimi: Yüz üstü durarak avuç içleri yere paralel olarak konur ve bacaklar, gövde ve bedenin üst kısmı geriye doğru esnetilir. Baş dik duracak şekilde gergin olmalıdır.
- Süper Kobra Biçimi: Kobra hareketi halindeyken kalçayı yukarı kaldırarak ters V şeklini alın, hızlı bir şeklide çeneyi göğse yaklaştırarak uygulayın. Gerginliği hissedin.
- Köprü Biçimi: Sırt üstü uzanarak bacaklar geri alınarak, avuç içlerini ters yere koyarak köprü kurun ve esneyin.
- Kedi Esneme Biçimi: Avuçlar yerde dizlerin üstünde başı geriye atarak esneyin. Hareketi tekrarlayın.
- Bacakları Germe Biçimi: Yere oturun bacakları çok açın ve başınızı ayaklarınıza değdirin, esneyin ve vücudu gerin. Sağ ve sol iki şekilde tekrar edin.
- Masa Biçimi: Köprü kurma pozisyonu alın ancak eller ters içe dönük belinizi kaldırarak esneyin ve vücudu gerin.
- Yay Biçimi: Ayakta eller belde başınızı mümkün olduğunca dizlere değecek gibi eğin ve dizleri bükmeyin.
- Esneme Biçimi: Elleri başın arkasına koyarak geriye doğru esneyin. Yapabildiğini kadar, tekrar edin.
- Süper Esneme Biçimi: Ayakta elleri yukarı kaldırın sanki bir şeye uzanır gibi yapın vücudu esnetin ve gerin. Bunu yatarak da yapabilirsiniz.
- Eller Ensede Yay Biçimi: Elleri enseye kilitleyin öne eğilerek dizler gergin, başınızı değdirmeye çalışarak esneyip, tekrarlayın.
- Duvarda Esneme Biçimi: Duvara dayanın, dik durun, eller yukarıda kendinizi yukarı çekin ve esneyin.
- Kıvrılma Biçimi: Eller iki yanda belinizden kıvrılarak sağa ve sola dönüş yaparak esneyin.
- Temel Germe Biçimi: Eller yukarıda dizler gergin eğilerek parmak uçlarına dokunup esneyin.
- Sopa ile Esneme Biçimi: Bir sopa ile belden sağa ve sola dik pozisyonda esneyin ve vücudu gerin.
- Kase Biçimi: Yere uzanın bacaklar ve kolları kaldırıp gererek yukarı doğru esneyin.
- Alt Vücut Germe Biçimi: Yarı oturur bir pozisyon alın bacakları bir yere dayayın ve bedeninizi esneterek burnunuzu dizlere değdirin.
- Diz üstü Germe Biçimi: Dizlerin üstünde durun başı öne eğin sonra tersine yukarı kaldırın.
- Süper Diz Üstü Germe Biçimi: Dizlerin üstünde eller yukarıda dik durarak başı geriye atarak esneyin.
Bu verilen hareketleri kendinizi ayarlayarak kondisyonunuza göre eksiltip artırabilirsiniz. Bunların yanında; yüzme, bisiklete binme ve voleybol gibi sporlar yaparak da boyunuzun uzamasına yardımcı olması açısından uygulayabilirsiniz. Hareketleri düzenli ve seri yapmayı alışkanlık edinin, ancak bu şekilde faydalı olacaktır.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!