Boyun kısalığı bazı kişilerde sorun haline gelmektedir. Özellikle ergen çağında bu daha büyük sorun yaratır. Fiziken daha güzel ve alımlı görünmek isteyen gençler bunun için çare ararlar. Bazı hareketler ve egzersizler boy uzatmada etkili olabilmektedir. Vücudun esnetilmesi sayesinde bu gerçekleşir. Doğal büyüme ve uzama süreleri içerisinde boyun daha uzun olmasını sağlamak mümkündür.

Boy Uzatma Egzersizleri

Temel olarak üç grupta toplanır; gerilmek, asılı kalmak ve zıplamak.

Öncelikle; belli bir ısınma hareketi ile vücudun alışmasını sağlamak, daha sonra egzersizlere geçmek gereklidir.

Duruş Biçimi: Öncelikle ayakta dururken sağlıklı bir duruş sergilemek önemlidir. Göğüsler dik, kalçalar geride dik bir pozisyonda durmak gereklidir.

Öncelikle ayakta dururken sağlıklı bir duruş sergilemek önemlidir. Göğüsler dik, kalçalar geride dik bir pozisyonda durmak gereklidir. Yürüyüş Biçimi: Kafa ve çene yukarıda dik bir şekilde yürüyüş şekli almak gereklidir. Omurga mutlaka düz olmalıdır. Bu sayede duruşla bile bir kaç santim fark yaratırsınız.

Kafa ve çene yukarıda dik bir şekilde yürüyüş şekli almak gereklidir. Omurga mutlaka düz olmalıdır. Bu sayede duruşla bile bir kaç santim fark yaratırsınız. Asılma ve Gerilme Biçimi: Yüksek bir yerden kollar yardımıyla düz şekilde tutunarak; omurganın kol ve bacakların gergin bir biçimde olması sağlanarak yapılan bir hareket biçimidir. Bu sayede vücuda bir esneklik kazandırarak hem duruşu düzeltmek için hem de esneyen vücuda bir hacim kazandırmak için önemli bir pozisyondur. Günde 5 dakika yapmak yeterli olacaktır.

Yüksek bir yerden kollar yardımıyla düz şekilde tutunarak; omurganın kol ve bacakların gergin bir biçimde olması sağlanarak yapılan bir hareket biçimidir. Bu sayede vücuda bir esneklik kazandırarak hem duruşu düzeltmek için hem de esneyen vücuda bir hacim kazandırmak için önemli bir pozisyondur. Günde 5 dakika yapmak yeterli olacaktır. Ters Asılma Biçimi: Dik bir şekilde bacaklardan aşağı sallanarak ayaklardan güç alınarak yapılan bir harekettir. Bu duruş biçimi vücuda esneklik yanında germe imkanı vermesi ile sağlanmaktadır. Bu sayede bacaklar oldukça gerilecek ve uzaması sağlanacaktır. Günde 10 dakika bu hareket tekrar edilmelidir. Bu arada doğru nefes almayı da unutmayın.

Dik bir şekilde bacaklardan aşağı sallanarak ayaklardan güç alınarak yapılan bir harekettir. Bu duruş biçimi vücuda esneklik yanında germe imkanı vermesi ile sağlanmaktadır. Bu sayede bacaklar oldukça gerilecek ve uzaması sağlanacaktır. Günde 10 dakika bu hareket tekrar edilmelidir. Bu arada doğru nefes almayı da unutmayın. Kobra Biçimi: Yüz üstü durarak avuç içleri yere paralel olarak konur ve bacaklar, gövde ve bedenin üst kısmı geriye doğru esnetilir. Baş dik duracak şekilde gergin olmalıdır.

Yüz üstü durarak avuç içleri yere paralel olarak konur ve bacaklar, gövde ve bedenin üst kısmı geriye doğru esnetilir. Baş dik duracak şekilde gergin olmalıdır. Süper Kobra Biçimi: Kobra hareketi halindeyken kalçayı yukarı kaldırarak ters V şeklini alın, hızlı bir şeklide çeneyi göğse yaklaştırarak uygulayın. Gerginliği hissedin.

Kobra hareketi halindeyken kalçayı yukarı kaldırarak ters V şeklini alın, hızlı bir şeklide çeneyi göğse yaklaştırarak uygulayın. Gerginliği hissedin. Köprü Biçimi: Sırt üstü uzanarak bacaklar geri alınarak, avuç içlerini ters yere koyarak köprü kurun ve esneyin.

Sırt üstü uzanarak bacaklar geri alınarak, avuç içlerini ters yere koyarak köprü kurun ve esneyin. Kedi Esneme Biçimi: Avuçlar yerde dizlerin üstünde başı geriye atarak esneyin. Hareketi tekrarlayın.

Avuçlar yerde dizlerin üstünde başı geriye atarak esneyin. Hareketi tekrarlayın. Bacakları Germe Biçimi: Yere oturun bacakları çok açın ve başınızı ayaklarınıza değdirin, esneyin ve vücudu gerin. Sağ ve sol iki şekilde tekrar edin.

Yere oturun bacakları çok açın ve başınızı ayaklarınıza değdirin, esneyin ve vücudu gerin. Sağ ve sol iki şekilde tekrar edin. Masa Biçimi: Köprü kurma pozisyonu alın ancak eller ters içe dönük belinizi kaldırarak esneyin ve vücudu gerin.

Köprü kurma pozisyonu alın ancak eller ters içe dönük belinizi kaldırarak esneyin ve vücudu gerin. Yay Biçimi: Ayakta eller belde başınızı mümkün olduğunca dizlere değecek gibi eğin ve dizleri bükmeyin.

Ayakta eller belde başınızı mümkün olduğunca dizlere değecek gibi eğin ve dizleri bükmeyin. Esneme Biçimi: Elleri başın arkasına koyarak geriye doğru esneyin. Yapabildiğini kadar, tekrar edin.

Elleri başın arkasına koyarak geriye doğru esneyin. Yapabildiğini kadar, tekrar edin. Süper Esneme Biçimi: Ayakta elleri yukarı kaldırın sanki bir şeye uzanır gibi yapın vücudu esnetin ve gerin. Bunu yatarak da yapabilirsiniz.

Ayakta elleri yukarı kaldırın sanki bir şeye uzanır gibi yapın vücudu esnetin ve gerin. Bunu yatarak da yapabilirsiniz. Eller Ensede Yay Biçimi: Elleri enseye kilitleyin öne eğilerek dizler gergin, başınızı değdirmeye çalışarak esneyip, tekrarlayın.

Elleri enseye kilitleyin öne eğilerek dizler gergin, başınızı değdirmeye çalışarak esneyip, tekrarlayın. Duvarda Esneme Biçimi: Duvara dayanın, dik durun, eller yukarıda kendinizi yukarı çekin ve esneyin.

Duvara dayanın, dik durun, eller yukarıda kendinizi yukarı çekin ve esneyin. Kıvrılma Biçimi: Eller iki yanda belinizden kıvrılarak sağa ve sola dönüş yaparak esneyin.

Eller iki yanda belinizden kıvrılarak sağa ve sola dönüş yaparak esneyin. Temel Germe Biçimi: Eller yukarıda dizler gergin eğilerek parmak uçlarına dokunup esneyin.

Eller yukarıda dizler gergin eğilerek parmak uçlarına dokunup esneyin. Sopa ile Esneme Biçimi: Bir sopa ile belden sağa ve sola dik pozisyonda esneyin ve vücudu gerin.

Bir sopa ile belden sağa ve sola dik pozisyonda esneyin ve vücudu gerin. Kase Biçimi: Yere uzanın bacaklar ve kolları kaldırıp gererek yukarı doğru esneyin.

Yere uzanın bacaklar ve kolları kaldırıp gererek yukarı doğru esneyin. Alt Vücut Germe Biçimi: Yarı oturur bir pozisyon alın bacakları bir yere dayayın ve bedeninizi esneterek burnunuzu dizlere değdirin.

Yarı oturur bir pozisyon alın bacakları bir yere dayayın ve bedeninizi esneterek burnunuzu dizlere değdirin. Diz üstü Germe Biçimi: Dizlerin üstünde durun başı öne eğin sonra tersine yukarı kaldırın.

Dizlerin üstünde durun başı öne eğin sonra tersine yukarı kaldırın. Süper Diz Üstü Germe Biçimi: Dizlerin üstünde eller yukarıda dik durarak başı geriye atarak esneyin.

Bu verilen hareketleri kendinizi ayarlayarak kondisyonunuza göre eksiltip artırabilirsiniz. Bunların yanında; yüzme, bisiklete binme ve voleybol gibi sporlar yaparak da boyunuzun uzamasına yardımcı olması açısından uygulayabilirsiniz. Hareketleri düzenli ve seri yapmayı alışkanlık edinin, ancak bu şekilde faydalı olacaktır.