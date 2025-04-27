Bournemouth: 1 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 34. hafta maçında Manchester United, Bournemouth ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Vitality Stadium'daki müsabakada ev sahibi ekibin Ganalı forveti Antoine Semenyo, ceza sahası içinde yerden yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Bournemouth'un Brezilyalı forveti Evanilson, 70. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
"Kırmızı Şeytanlar"ın Danimarkalı forveti Rasmus Hojlund, 96. dakikada kale önünden attığı golle takımı adına 1 puanı kurtardı.
Ligde son 5 haftayı galibiyetsiz kapatan Manchester United, 39 puanla 14. sırada yer alırken Bournemouth, 50 puanla 10. sırada bulunuyor.