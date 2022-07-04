Botic Van de Zandschulp Rafael Nadal maçı için geri sayım başlamış durumda. Sezonun 3. Grand Slam turnuvasında karşı karşıya gelecek iki rakip çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek...

ZANDSCHULP NADAL MAÇI NE ZAMAN?

Botic Van de Zandschulp Rafael Nadal maçı bugün saat 18:45'de başlayacak.

ZANDSCHULP NADAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Botic Van de Zandschulp Rafael Nadal maçı S Sport+'tan canlı olarak yayınlanacak.