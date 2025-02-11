Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BOTAŞ ile Türkmengaz anlaşmaya vardı | Dış Haberler

        BOTAŞ ile Türkmengaz anlaşmaya vardı

        Türkmen gazının Türkiye'ye tedarik edilmesine ilişkin anlaşma sağlandı. Mart ayından itibaren Türkmen gazı Türkiye'de hizmete alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:03 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkmen gazı yakında Türkiye'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşmayla 1 Mart'tan itibaren teslimatın başlaması planlanıyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

        REKLAM

        Geçen yıl temmuzda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuş ve bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

        Bu gelişmelerin ardından Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında doğal gaz akışına 1 Mart'ta başlanması planlanıyor.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Türkmenistan enerji işbirliğinde tarihi bir adım atıldığını kaydetti.

        Geçen yıl martta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhammedov katılımıyla Antalya’da imzalanan doğal gaz alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşıldığını ifade eden Bayraktar, "Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Habertürk Anasayfa