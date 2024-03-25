Botaş-Fenerbahçe Alagöz Holding: 73-89 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş'ı 89-73 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Botaş’a konuk olan Fenerbahçe Alagöz Holding, parkeden 89-73’lük skorla galip ayrıldı. Seride durumu 2-0’a getiren sarı-lacivertliler, yarı final bileti aldı. Fenerbahçe, yarı finalde MKY İzmit Belediyespor - Galatasaray eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Can Mavisu, Yiğit Emre Şimşek, Metehan Alaçam
Botaş: Taya Reimer 11, Lindsay Allen 21, Natasha Mack 17, Lyndnra Weaver 22, Manolya Kurtulmuş, Işık Su Güven, Buket Ünal, Deniz Üstün 2
Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli
Fenerbahçe: Napheesa Collier 22, Emma Meesseman 20, Kitija Laksa 8, Sevgi Uzun 10, Nikolina Milic 13, Şerife Alperi Onar 9, Tilbe Şentürk 5, İdil Saçalır, Selin Rachel Gül 2
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 25-25
Devre: 34-46 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 51-67 (Fenerbahçe lehine)