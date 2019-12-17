17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, 17 Ocak’ta vizyona giriyor. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde genç ve yetenekli oyuncu Ece Çeşmioğlu canlandırdığı Alina karakteriyle isminden söz ettirecek
Filmin fragmanında yer alan dövüş sahneleriyle dikkat çeken gözü pek savaşçı Alina, filmin güçlü kadın karakterlerinden yalnızca biri. Projenin hazırlık sürecinde dokuz ay boyunca at binme, kılıç/ hançer kullanma ve dövüş sanatları eğitimleri alan Ece Çeşmioğlu, Boşnak ve Balkan tarihiyle ilgili de dönemin uzmanlarından teorik dersler de aldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olan ‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’ filmi, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor.
Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in Akıncıları Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler.
Boşnaklar inançlarından ötürü Sırp Kralı Lazar ve Papa tarafından korkunç acılara, zulümlere ve ölümlere maruz bırakılırlar.
Ailesini ve akrabalarını sırf bu yüzden kaybeden Alina için artık Lazar’ın olduğu bir dünyada yaşamak imkansızdır. Kader, devletinin ikbali için Lazar’ın peşine düşen genç akıncı beyi Sungur ile güzeller güzeli Alina’nın yollarını kesiştirir…
‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın kahramanı akıncı Sungur’un gönlünü kaptırdığı Boşnak güzeli Alina, halkını Lazar’ın katliamından kurtarabilmek için mücadele verir.
Alina, halkını katleden Lazar’dan intikamını alıp, kendini sultana adayan bir akıncı beyi ile ömrünün sonuna kadar mutlu bir aşk masalı yaşayabilecek midir? Kader bu iki genç aşığa nasıl bir yol çizecektir?
‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, 17 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.
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