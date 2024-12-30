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        Haberler Gündem HT Trend Boşanmaya tuvalet fırçası engeli

        Boşanmaya tuvalet fırçası engeli

        Ankara'da boşanmaya karar veren bir çiftin mal paylaşımında tuvalet fırçası hakkı üzerinde anlaşamadığı ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 30.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:34
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        Boşanmaya tuvalet fırçası engeli
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        Ankara'daki bir boşanma davası, alışık olmadığımız bir anlaşmazlık ile sosyal medyanın gündemine geldi. İHA'nın haberinde yer alan iddialara göre anlaşamadıklarını öne sürerek boşanmaya karar veren bir çift, boşanma işlemlerini başlatmak üzere avukata başvurdu. Çift evlenirken sahip oldukları mal ve eşyaları da yine mahkeme ve avukatlar eşliğinde paylaşma kararı aldı. Paylaşılacak eşyaların içerisinde ise tuvalet fırçası dikkati çekti. Mahkeme paylaştırılacak eşyaların kullanıldıktan sonraki değerinin belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Tuvalet fırçası ve diğer eşyalar bilirkişi tarafından yıpranma payının incelenmesinin ardından değeri belirlenecek ve mahkeme malın paylaşımı konusunda karar kuracak.

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