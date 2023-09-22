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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü, küçük kız aldatma iddialarını yalanladı! - Haberler

        Boşanma aşamasında Ebru'yu öldürmüştü! Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!

        Konya'da boşanma aşamasındaki eşi 34 yaşındaki Ebru Gürpe'yi tabancayla öldüren 33 yaşındaki Yılmaz Gürpe, hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı, "Eşim eve dönmeyince aracı bile gönderdim ancak olmadı. Olay günü de Antalya'dan araç kiralayarak, eşimle barışmak için Konya'ya geldim. Ancak Ebru beni görünce tepki gösterdi. Hayatında başka birisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine önce bacağına, sonra da göğsüne tabancayla ateş ettim. Kendi canıma da kıyacaktım ama kızım yanımda olduğu için vazgeçtim. Eve gidince polisi arayıp teslim oldum, pişmanım" dedi. Çiftin kızları J.G. ise "annesinin babasını aldatmadığını, babasının yalan söylediğini ve başka kadınlarla mesajlaştığını gördüğünü" öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:21
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        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
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        Konya'da Yılmaz Gürpe, 4 Nisan'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Gürpe'yi (34), Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde, tabancayla öldürmüştü.

        BABASININ EVİNDE YAKALANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre babasının evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yılmaz Gürpe, ölen Ebru Gürpe'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        EŞİ KENDİSİYLE İLGİLENMEMEYE BAŞLAMIŞ İDDİASI

        Sanık Yılmaz Gürpe, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, olaydan önce eşinin kendisiyle ilgilenmemeye başladığını ve evde uyuşturucu madde bulduğunu ileri sürdü.

        "HAYATINDA BAŞKASININ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Evliliklerinin bu sürece kadar iyi gittiğini savunan Yılmaz Gürpe, "Bir gün işten geldiğimde, eşimin çocuklarla kayınvalidemin yanına yerleştiğini öğrendim. Eşimi aradığımda ise beni istemediğini, hayatında başka birinin olduğunu söyledi" dedi.

        "BENİ GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİ"

        Bunun üzerine eşiyle defalarca barışmaya çalıştığını iddia eden Yılmaz Gürpe, savunmasını şöyle sürdürdü:

        "Eşim eve dönmeyince aracı bile gönderdim ancak olmadı. Olay günü de Antalya'dan araç kiralayarak, eşimle barışmak için Konya'ya geldim. Ancak Ebru beni görünce tepki gösterdi. Hayatında başka birisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine önce bacağına, sonra da göğsüne tabancayla ateş ettim. Kendi canıma da kıyacaktım ama kızım yanımda olduğu için vazgeçtim. Eve gidince polisi arayıp teslim oldum, pişmanım."

        Duruşmada kendisine söz verilen ölen Ebru Gürpe'nin annesi Jale G. ise sanığın söylediklerinin yalan olduğunu savundu.

        "OĞLUMU BIRAKIRSAN SENİ VURDURURUM"

        Kızının, sanığı hiç aldatmadığını iddia eden Jale G. "Kızımın yuvası dağılmasın diye çok uğraştık. Aileyi sürekli birleştirmeye çalıştık ama olmadı. Sanığın annesi kızıma, 'Oğlumu bırakırsan seni vurdururum' diye tehditler savurdu" dedi.

        ÇİFTİN KIZI: ANNEM BABAMI ALDATMADI

        Çiftin kızları J.G. de annesinin babasını aldatmadığını, babasının yalan söylediğini ve başka kadınlarla mesajlaştığını gördüğünü öne sürdü. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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        #Konya
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