Borussia Dortmund: 3 - Mainz: 1 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Mainz'i ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 39. ve 72. dakikalarda Maximilian Beier ile 42'de Emre Can kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 76. dakikada Paul Nebel'den geldi.

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Bu sonucun ardından B. Dortmund 2 maç sonra kazandı ve 38 puana yükseldi. Mainz ise 45 puanda kaldı.

Ligin 28. haftasında Dortmund deplasmanda Freiburg'u konuk edecek. Mainz ise sahasında Holstein Kiel'i ağırlayacak.