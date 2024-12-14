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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Sanat'ta Ocak ayında 3 konser var

        Borusan Sanat'ta Ocak ayında 3 konser var

        Borusan Sanat Ocak ayında müzikseverleri 2025'teki zengin programının ilk durakları olan üç farklı konserle buluşturuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 9 Ocak akşamı heyecanla beklenen yeni yıl konseriyle izleyici karşısına çıkıyor. Borusan Müzik Evi ise 18 Ocak'ta Burak Özdemir ve barok müzik topluluğu Musica Sequenza'yı, 25 Ocak'ta bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass'ı sahnesinde ağırlıyor. Radyo Borusan Klasik, "BİFO Maraton" ismiyle 5 gün boyunca yayınlayacağı 2023/24 sezonundan bir seçkiyle yeni yılı karşılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 01:42 Güncelleme: 14.12.2024 - 01:42
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        Borusan Sanat'ta Ocak ayında 3 konser var
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        BİFO ile yeni yıl konseri

        Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konseri için 9 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. BİFO bu konserde etkileyici bir solisti, dünyaca ünlü soprano Marlis Petersen’i konuk ediyor. Petersen, Samuel Barber’in ses ve orkestra için yazdığı Knoxville: 1915 Yılı Yazı yapıtını seslendirecek.

        Bu rengârenk programda ayrıca Gershwin’in Strike Up the Band ve Küba Uvertürleri ile Bernstein’ın ünlü Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar yapıtları yer alıyor. Heyecanla beklenen bu konserin söyleşisini ise saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye’de Aydın Büke ve Ali Pınar yürütecek. Eş zamanlı olarak radyo Borusan Klasik’ten yayınlanacak konser dinleyicileri müzikle dopdolu geçecek bu yeni yılı kutlamaya davet ediyor.

        Händel’in aryaları eşsiz bir yorumla buluşuyor

        Pozitif enerjisiyle izleyenleri kendine hayran bırakan besteci ve fagot sanatçısı Burak Özdemir, barok müzik topluluğu Musica Sequenza ile 18 Ocak Cumartesi akşamı Borusan Müzik Evi’nde olacak. “Amour Fou” ismini verdikleri bu proje, Händel'in belki de şimdiye kadar yazılmış en muhteşem aryalarını bir performans eserine dönüştürerek dinleyiciye sunuyor. Burak Özdemir'in etkileyici performansı, Georg Bochow'un güçlü tenor sesi ve Musica Sequenza'nın 18. yüzyıl enstrümanlarıyla çevrili bu konser, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunacak.

        Bakır nefesliler beşlisinden zengin bir konser repertuvarı

        Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass, zengin konser programıyla 25 Ocak Cumartesi akşamı Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2004 yılında Begüm Gökmen tarafından kurulan Golden Horn Brass, bir araya geldikleri günden beri çalgılarındaki ustalıklarıyla müziği incelikli bir şekilde işlemeye devam ediyor. Repertuvarlarında barok ve klasik dönem eserlerinin yanı sıra, unutulmaz caz ve pop şarkıları ile birlikte halk ezgilerinin düzenlemeleri de yer alıyor. Topluluk yurtiçindeki sayısız konserin yanı sıra yurtdışındaki prestijli birçok etkinlikte de konserler vermeye devam ediyor.

        Marlis Petersen
        Marlis Petersen

        Borusan Klasik’te “BİFO Maraton” zamanı

        Borusan Sanat’ın bu sene beşincisini gerçekleştireceği BİFO Maraton, 29 Aralık 20242 Ocak 2025 tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. BİFO Maraton’da geçtiğimiz sezonun büyük beğeni toplayan BİFO ve Borusan Quartet konserleri, çevrimiçi radyo Borusan Klasik üzerinden yayımlanacak. Beş ayrı konserin yayımlanacağı Maratonda, klasik müziğin sevilen yapıtları beş gün boyunca saat 20.00’de Borusan Klasik radyo üzerinden dinleyicilerle buluşacak. Konserlerle aynı zamanda Aydın Büke ve Serhan Bali’nin müzik üzerine yaptıkları söyleşiler de yer alacak. Müzikseverler, Borusan Sanat uygulamasından tek tıkla radyo Borusan Klasik’e ulaşabilirler. BİFO Maraton yayın programı şu şekilde:

        29 Aralık 2024 Pazar, 20.00

        BİFO ile İtalyan Opera Esintisi

        (16 Kasım 2023 tarihli konser kaydı)

        Carlo Tenan şef

        Fatma Said soprano

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        30 Aralık 2024 Pazartesi, 20.00

        Cumhuriyet Dönemi Bestecilerimiz ve Bir Dünya Prömiyeri

        (23 Ekim 2023 tarihli konser kaydı)

        Borusan Quartet

        31 Aralık 2024 Salı, 20.00

        Yeni Yıl Konseri

        (11 Ocak 2024 tarihli konser kaydı)

        Carlo Tenan şef

        Nino Machaidze soprano

        Jonathan Tetelman tenor

        1 Ocak 2025 Çarşamba, 20.00

        (12 Ekim 2023 tarihli konser kaydı)

        Açılış Konseri: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı

        BİFO ile Bir Dünya Prömiyeri

        Can Okan şef

        Fazıl Say piyano

        2 Ocak 2025 Perşembe, 20.00

        (7 Mart 2024 tarihli konser kaydı)

        Ustalar Geçidi

        Gürer Aykal şef

        Valeriy Sokolov keman

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        #Borusan sanat
        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #konser
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